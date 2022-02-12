Наближається День закоханих, і як чоловіки, так і жінки роздумують над презентом для своєї другої половинки. Водночас деяким хочеться обрати щось гаряче – те, що допоможе розпалити пристрасть і урізноманітнити сексуальне життя.

Який секс-подарунок можна презентувати партнеру на День закоханих, Фактам ICTV розповіла сексологиня Олександра Ручинська.

– Під час вибору подарунка важливо пам’ятати, що жінку першочергово потішить наявність матеріального подарунку (наприклад, прикраси, парфуми, гаджети), а у чоловіків викликають радість ті презенти, які дарують емоцію. Тому, якщо жінка зможе створити такий сюрприз, який викличе у чоловіка приємну емоцію, то для нього це буде найкращим подарунком, – каже Олександра Ручинська.

За її словами, матеріальний подарунок чоловікові (наприклад, запонки, краватка, парфуми, гаманець) викличе значно менше емоцій, аніж, наприклад, еротичний танець, особливо якщо жінка до цього заздалегідь готувалася, вивчала рухи, підбирала образ. І тут дуже важливо уточнити,

що в даному випадку йдеться про так званих справжніх чоловіків, які все, що їм потрібно, можуть самі собі купити, а не чекати від жінок.

Якщо ж чоловік альфонс або не хоче брати повну фінансову відповідальність за відносини, а бажає ділити бюджет 50/50, то дана інформація їх не стосується. Одного танцю їм буде замало, і більшість із них, найімовіршніше, чекатимуть на матеріальний подарунок. Такі чоловіки зазвичай самі й подбають про те, щоб жінка подарувала те, що їм потрібно.

– Бувають різні типи чоловіків та жінок, різні типи стосунків. Мої рекомендації здебільшого підійдуть тим парам, які прагнуть будувати здорові стосунки, – додає сексологиня.

Топ-3 універсальних подарунків на День закоханих

Еротичний масаж

Це те, що можуть подарувати чоловік та жінка одне одному. Це може бути масаж руками або всім тілом (боді-масаж).

– Також можна додати сюди масаж статевих органів, а саме – йоні масаж (для жінок) та масаж лінгама (для чоловіків). За допомогою такого масажу можна урізноманітнити сексуальне життя та одночасно дати одне одному відчути новий спектр задоволень, який під час звичайного чи орального сексу недосяжний, – розповідає сексолог.

Водночас важлива складова еротичного масажу – це олія. Сексолог рекомендує використовувати натуральну кокосову олію – вона і пахне приємно, і легко можна випрати речі.

Заздалегідь потрібно створити відповідну атмосферу, наприклад, загасити світло, запалити свічки, увімкнути приємну музику. І пам’ятайте, що такий масаж не потребує поспіху. Усі техніки слід виконувати розмірено та ніжно.

Настільна гра для дорослих

Зараз з’явилися різні ігри для пар із завданнями та місіями сексуального характеру. Наприклад, ігри Постільні справи, Сексополія, Еродит, які ви легко можете знайти та купити в інтернеті.

У такий спосіб можна цікаво провести вечір Дня Святого Валентина.

Книга про секс

Можна подбати про сексуальну освіту одне одного та подарувати книги з різними ілюстраціями, позами та рекомендаціями, які допоможуть внести свіжі ідеї до інтимного життя.

– Це може бути як Камасутра, так і інші книги еротичного плану, – ділиться Олександра Ручинська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сексолог ~ Украина (@aleksandra_ruchynskaya)

Що подарувати чоловікові

Свої еротичні фото

Жінка може зробити фотосесію в білизні та періодично надсилати фото своєму чоловікові, так підігріваючи інтерес.

Свою карту ерогенних зон

– За допомогою одного фото можна зробити карту ерогенних зон, де жінка позначить свої найчутливіші місця і навпроти розпише, яким пестощам вона надає перевагу (поглажування, покусування, поцілунки, ласки язиком). Це допоможе урізноманітнити та продовжити прелюдію, – продовжує сексологиня.

Скринька сексуальних фантазій (на кшталт печива із пророкуваннями, однак сексуального плану)

На кожному папірцеві жінка може написати різні види пестощів, наприклад, французький поцілунок, пестощі шиї, грудей (сосків), мінет, масаж сідниць, пестити низ живота язиком.

Чоловік може їх витягувати та отримувати такі інтимні подарунки. І якщо все робити з душею, це подарує партнеру незабутні емоції, каже експерт.

Рольова гра

У чоловіків є прагнення новизни. І щоб задовольнити його, жінка може створити собі різні образи – купити одяг, перуку, прикраси.

– Іноді бути блондинкою, іноді – брюнеткою за рахунок перуки. Іноді святої, білої та пухнастої (образ ангела), а іноді жінкою-вамп. І так у чоловіка буде відчуття, що він має секс із різними жінками, водночас не зраджуючи своїй партнерці, – радить Олександра Ручинська.

Що подарувати жінці

Романтична атмосфера

Вибираючи подарунок для жінки, важливо пам’ятати, що більшість з них мріють про романтику, тому така атмосфера у спальні з квітами, пелюстками троянд на ліжку, свічками, приємною музикою, шампанським, полуницею та шоколадом завжди буде доречною.

– Можна купити гарну нічну лампу в спальню (наприклад, у формі серця) з червоним світлом, за допомогою якої створюватиметься романтична атмосфера, – каже сексологиня.

Секс-іграшка

Можна подарувати жінці секс-іграшку.

– Наприклад, бувають вібратори-метелики для клітора. Якщо жінка полюбляє домінацію, можна купити їй наручники чи батіг, – рекомендує Олександра Ручинська.

Маленька мрія

Поцікавтесь, про що мріє жінка, та за можливості здійсніть її мрію (наприклад, вона мріє політати на повітряній кулі).

Як ми уже говорили, жінки люблять матеріальні подарунки. І часто вони говорять про те, чого хочуть, або натякають на це. Тому чоловікові потрібно лише поцікавитись у неї або родичів, друзів, та дізнатися, чого хоче його кохана.

Так вдасться на 100% вгадати з подарунком, нехай навіть і не сексуального характеру, а з банальними прикрасами, речами, парфумами. Але це буде те, що жінка давно хотіла. Так чоловік здійснить маленьку мрію жінки, а вона відплатить йому подякою та любов’ю.

Більше інформації з секс-тематики можна отримати під час прямого ефіру з сексологинею, психотерапевткою, авторкою книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксаною Єфремовою, який відбудеться 15 лютого о 19.00 на Фактах Здоров’я.