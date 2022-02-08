Секрет женской сексуальности – как стать привлекательной

Многие размышляют о том, в чем же секрет женской сексуальности и как ее излучать.

О ее природе рассказала психолог и сексолог Алена Щербань.

— Женская сексуальность прямопропорциональна способности женщины получать чувственное удовольствие от контакта с миром. В первую очередь, сексуальность, то есть естественная женственность, — это радость быть собой, радость жить именно в этом теле и удовольствие от ощущений этого тела. Если вы счастливы в своем теле — вам больше ничего не нужно, вы уже сексуальны, — говорит Алена Щербань.

По ее словам, женщина, чувствующая себя в своем теле хорошо, свободно и естественно, наполнена жизнью, и ее движения гармоничны, оттого и привлекательны. Поэтому самая главная вещь в сексуальности — это удовольствие быть собой.

— Если вы недовольны свои телом или стесняетесь его — ваши движения становятся скованными и искусственными, мышцы слишком зажаты или, наоборот, без тонуса, что и делает вас непривлекательной, — добавляет психолог-сексолог.

Как обрести женскую сексуальность:

для начала важно помнить, что сексуальность — это переживание, не связанное базово с половыми органами, это просто телесное удовольствие, связанное с тактильными ощущениями;

достаточно научиться радоваться всем остальным телесным ощущениям и тело раскрепостится.

— Начните наблюдать телесные ощущения от прикосновений: одежды и постельного белья, воздуха и воды, любых предметов. Обратите внимание на то, что вам приятно, а что неприятно, — добавляет Алена Щербань.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Щербань (@miss.psychology.alenashcherban)





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Из этих простых действий складывается любовь к своему телу, а из любви — сексуальность, подводит итог она.