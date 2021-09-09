Асексуальность — один из видов сексуальной идентичности. Этим термином люди, которые не испытывают сексуального влечения, обозначают себя и объединяются в определенное сообщество.

Нормальное ли это состояние и каковы его причины, Фактам ICTV рассказала семейный психолог, психотерапевт, сексолог Елена Щербань.

— Асексуал — это тот, кто не испытывает полового влечения и не осуществляет шагов для реализации своей сексуальности, не вступает в сексуальные контакты и не стремится к другим видам сексуальной активности, — отмечает Елена Щербань.

Эта тема еще мало исследована, объясняет специалист. В 2004 году канадский ученый Энтони Богарт проводил масштабное исследование, в котором приняли участие 18 тыс. человек. 1% из них заявили, что никогда не испытывали полового влечения к лицам любого пола.

Богарт обнаружил определенные особенности асексуалов: это преимущественно женщины небольшого роста, имеют низкий социально-экономический статус и уровень образования, а также плохое здоровье.

Причины асексуальности

По словам Елены Щербань, тот же Богарт выделяет несколько причин этого состояния. Одна из них — особые условия психосексуального развития.

— Например, если в подростковом возрасте мастурбация не сопровождалась фантазиями о сексуальных партнерах, из-за чего в психике не укоренилась связь между удовольствием от стимуляции гениталий и образами других людей, — говорит Елена Щербань.

Кроме того, это может быть связано с физиологическими внутриутробными изменениями в головном мозге.

— В передней части гипоталамуса, которая, по мнению ученых, отвечает за сексуальную ориентацию. Асексуальность может возникать вторично, после негативного опыта сексуальных или межличностных отношений. Или быть следствием задержки психосексуального развития, — добавляет психолог-сексолог.

Стоит ли что-то делать с этим состоянием

Как объясняет специалист, с точки зрения медицины человек считается больным, если он от чего-то страдает и обращается за лечением.

— Люди, которые не испытывают сексуального влечения, но не считают, что это проблема, и не обращаются за помощью, априори здоровы. С психологической точки зрения асексуальность можно рассматривать как проблему только тогда, когда она является следствием внутреннего конфликта между стремлением к реализации своей сексуальности и моральными или религиозными ценностями, а также требованиями окружения, — комментирует Елена Щербань.

В то же время отсутствие регулярной сексуальной жизни необязательно должно негативно отражаться на состоянии здоровья.

— Каждый человек имеет индивидуальный уровень сексуального интереса и активности. Некоторые люди часто думают о сексе, а другие — редко или вообще никогда. Степень выраженности биологической интереса к половым отношениям зависит как от биологических факторов, так и от воспитания, особенностей окружения, религиозных установок, системы ценностей. Поэтому однозначно утверждать, что люди, которые избегают секса, обязательно имеют проблемы со здоровьем, было бы ошибочно, — уточняет специалист.

Следовательно, не стоит относить асексуальность к сексуальным расстройствам, это — дело свободного выбора. Такие люди могут иметь романтические стремления, чувствовать любовь. Могут даже вступать в отношения, если они лишены сексуального подтекста. Возможно, большинству из нас это кажется неестественным, но если человек не обращается за помощью и не считает свое состояние угрожающим, то и лечить нечего. Впрочем, если человек будет чувствовать дискомфорт, он обратится за помощью к специалистам, подводит итог психолог.