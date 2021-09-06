Секс полезен для организма человека. Он позитивно влияет как на физическое, так и на психическое состояние мужчин и женщин.

В Минздраве рассказали, как регулярная сексуальная жизнь влияет на организм человека.

Секс связан с иммунитетом, он способствует повышению способности организма бороться с различными неинфекционными заболеваниями.

Кроме того, он хорошо влияет на работу мочеполовой системы.

— У женщин во время секса улучшается вагинальное кровоснабжение, эластичность влагалища. Благодаря ему укрепляются и поддерживаются в тонусе мышцы тазового дна, это улучшает контроль над мочеиспусканием и мочевым пузырем, — пишут в Минздраве.

Полезен он и для сердечно-сосудистой системы и является профилактикой возникновения различных болезней сердца, проблем с артериальным давлением.

Спасает секс и от рака предстательной железы у мужчин.

Не стоит забывать и о тренировках мышц во время процесса.

— Может быть альтернативой физическим упражнениям, однако отмечаем, что он не заменяет необходимость в достаточной длительности физической активности. Во время секса человек тратит около пяти калорий в минуту, — отмечают в ведомстве.

Также секс положительно влияет на психическое состояние человека — снижает уровень тревожности, улучшает сон, повышает самооценку.

Однако не стоит забывать о правилах безопасного секса. Ведь он может быть не только полезным, но и оказывать риски для здоровья.