Секс корисний для організму людини. Він позитивно відображається як на фізичному, так і на психічному стані чоловіків та жінок.

У МОЗ розповіли, як регулярне сексуальне життя впливає на організм людини.

Секс пов’язаний з імунітетом, сприяє підвищенню здатності організму боротися з різними неінфекційним захворюванням.

Крім того, він гарно впливає на роботу сечостатевої системи.

– У жінок під час сексу поліпшується вагінальне кровопостачання, еластичність піхви. Завдяки йому зміцнюються та підтримуються у тонусі м’язи тазового дна, це покращує контроль над сечовипусканням та сечовим міхуром, – пишуть у МОЗ.

Корисний він і для серцево-судинної системи і є профілактикою виникнення різноманітних хвороб серця, проблем з артеріальним тиском.

Вберігає секс і від раку передміхурової залози у чоловіків.

Не варто забувати і про тренування м’язів під час процесу.

– Може бути альтернативою фізичним вправам, однак наголошуємо, що він не замінює необхідність у достатній тривалості фізичної активності. Під час сексу людина витрачає близько п’яти калорій на хвилину, – зазначають у відомстві.

Також секс позитивно впливає на психічних стан людини – знижує рівень тривожності, поліпшує сон, підвищує самооцінку.

Однак не варто забувати про правила безпечного сексу. Адже він може бути не лише корисним, а й чинити ризики для здоров’я.