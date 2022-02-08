Секрет жіночої сексуальності – як стати привабливою

Багато хто розмірковує над тим, у чому ж секрет жіночої сексуальності і як її випромінювати.

Про її природу розповіла психолог та сексолог Альона Щербань.

– Жіноча сексуальність прямопропорційна здатності жінки отримувати чуттєве задоволення від контакту зі світом. Насамперед, сексуальність, тобто природна жіночність, – це радість бути собою, радість жити саме у цьому тілі та задоволення від відчуттів цього тіла. Якщо ви щасливі у своєму тілі – вам більше нічого не потрібно, ви вже сексуальні, – каже Альона Щербань.

За її словами, жінка, яка почувається у своєму тілі добре, вільно і природно, сповнена життям, і її рухи гармонійні, тому й привабливі. Тому найголовніша річ у сексуальності – це задоволення бути собою.

– Якщо ви незадоволені своїм тілом або соромитеся його – ваші рухи стають скутими та штучними, м’язи занадто затиснуті або, навпаки, без тонусу, що і робить вас непривабливою, – додає психолог-сексолог.

Як віднайти жіночу сексуальність:

для початку важливо пам’ятати, що сексуальність – це переживання, не пов’язане базово зі статевими органами, це тілесне задоволення, пов’язане з тактильними відчуттями;

досить навчитися радіти решті тілесних відчуттів і тіло буде більш розкутим.

– Почніть спостерігати за тілесними відчуттями від дотиків: одягу та постільної білизни, повітря та води, будь-яких предметів. Зверніть увагу на те, що вам приємно, а що неприємно, – додає Альона Щербань.

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З цих простих дій складається любов до свого тіла, а з любові – сексуальність, підсумовує вона.