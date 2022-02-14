Активне сексуальне життя позитивно впливає на здоров’я людини.
Про користь розповіла сімейний лікар Анна Сєрова.
Чим корисний секс:
- нормалізує артеріальний тиск;
- допомагає спалити зайві калорії;
- зміцнює м’язи, зокрема тазового дна;
- знижує ризик розвитку серцевих захворювань, інсульту та гіпертонії;
- підвищує лібідо;
- зменшує рівень стресу та тривоги;
- є профілактикою простатиту у чоловіків.
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– Люди з активним сексуальним життям зазвичай ефективніше займаються спортом і мають кращу харчувову поведінку, ніж ті, хто менш сексуально активний, – пояснює Анна Сєрова.
Незвичайна перевага, проте сексуальна активність може забезпечити повне або часткове звільнення від мігрені та кластерних головних болів.
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Люди віком 50-90 років, які залишаються сексуально активними, мають кращу пам’ять.
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Крім того, пестощі дають змогу довше залишатися молодим та привабливим.