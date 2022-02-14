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Секс

Знімає стрес та поліпшує пам’ять – чому корисно регулярно займатися сексом

14 Лютого 2022, 19:22
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
секс,
Джерело: Depositphotos

Активне сексуальне життя позитивно впливає на здоров’я людини.

Про користь розповіла сімейний лікар Анна Сєрова.

Чим корисний секс:

  • нормалізує артеріальний тиск;
  • допомагає спалити зайві калорії;
  • зміцнює м’язи, зокрема тазового дна;
  • знижує ризик розвитку серцевих захворювань, інсульту та гіпертонії;
  • підвищує лібідо;
  • зменшує рівень стресу та тривоги;
  • є профілактикою простатиту у чоловіків.
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– Люди з активним сексуальним життям зазвичай ефективніше займаються спортом і мають кращу харчувову поведінку, ніж ті, хто менш сексуально активний, – пояснює Анна Сєрова.

Незвичайна перевага, проте сексуальна активність може забезпечити повне або часткове звільнення від мігрені та кластерних головних болів.

 

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Публикация от Лікар Анна Сєрова (@dr_annasierova)

Люди віком 50-90 років, які залишаються сексуально активними, мають кращу пам’ять.

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Крім того, пестощі дають змогу довше залишатися молодим та привабливим.

Теги
Поради , поради лікаря , Секс
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