Активне сексуальне життя позитивно впливає на здоров’я людини.

Про користь розповіла сімейний лікар Анна Сєрова.

Чим корисний секс:

нормалізує артеріальний тиск;

допомагає спалити зайві калорії;

зміцнює м’язи, зокрема тазового дна;

знижує ризик розвитку серцевих захворювань, інсульту та гіпертонії;

підвищує лібідо;

зменшує рівень стресу та тривоги;

є профілактикою простатиту у чоловіків.

– Люди з активним сексуальним життям зазвичай ефективніше займаються спортом і мають кращу харчувову поведінку, ніж ті, хто менш сексуально активний, – пояснює Анна Сєрова.

Незвичайна перевага, проте сексуальна активність може забезпечити повне або часткове звільнення від мігрені та кластерних головних болів.

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Люди віком 50-90 років, які залишаються сексуально активними, мають кращу пам’ять.

Крім того, пестощі дають змогу довше залишатися молодим та привабливим.