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Що приваблює чоловіків під час сексу – відповідь сексолога

16 Лютого 2022, 12:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Що приваблює чоловіків під час сексу – відповідь сексолога
Джерело: Depositphotos

Багатьох жінок непокоїть питання – що приваблює чоловіків під час сексу: розкутість, володіння різноманітними техніками чи певна модель поведінки.

Відповідь озвучила під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я сексолог, психотерапевт, автор книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксана Єфремова.

– Чоловіків приваблює, коли жінка насолоджується сексом, зокрема з ним. Коли вона насолоджується собою, своїм тілом, сексуальністю, будь-якою практикою, яка їй подобається, – говорить Оксана Єфремова.

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За її словами, жінка можна бути технічною, як робот. Проте якщо це не викликає у неї кайф та задоволення, це буде секс з роботом. І це одразу помітно.

– Будь-що, що ти робиш собі в кайф, це буде заводити. А якщо багато комплексів, страхів, то це також вплине на якість сексу, – продовжує сексолог.

Саме тому важливо насолоджуватися собою під час сексу. Тоді з’явиться розкутість, буде готовність експериментувати, що позитивно вплине на сексуальне життя пари.

Теги
Поради , поради лікаря , Секс
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