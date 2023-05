Небольшое количество людей страдает от изнурительного состояния, называемого стойким расстройством генитального возбуждения (PGAD), которое вызывает спонтанные оргазмы независимо от сексуальной стимуляции.

Истинное число страдающих PGAD неизвестно, поскольку люди, живущие с этим заболеванием, из чувства стыда скрывают свое состояние. Исследователи говорят, что это в разной степени может затрагивать 1% населения мира.

Вот конкретные примеры. Американка Кара Анайя-Карлис, у которой был диагностирован PGAD, однажды сказала, что пережила более 180 оргазмов всего за два часа. Состояние повышенного сексуального возбуждения может длиться у нее до шести часов в день.

А уроженец штата Висконсин в США Дейл Декер испытывал в день около 100 оргазмов, ни один из которых, по его словам, не был приятным. Декер говорит, что это состояние возникло в 2012 году после травмы спины, которая привела к повреждению тазового нерва.

По словам ученых, точная причина PGAD до сих пор неизвестна, хотя были некоторые сообщения, предполагающие, что причиной может быть препарат для лечения симптомов болезни Паркинсона — разагилин.

The cruel reality of living with ‘spontaneous orgasm syndrome’ https://t.co/5v6VTaVuKd via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 2, 2023