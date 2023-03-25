Недавно в откровенном разговоре с 41-летней комиком Уитни Каммингс американская актриса Рэйчел Сара Билсон призналась, что не испытывала оргазма, пока ей не исполнилось 38 лет.

Это признание не обошли вниманием медиа, а пользователи соцсетей начали его активно обсуждать.

В том, что женщина начинает испытывать оргазм в возрасте под 40, нет ничего удивительного. Есть точка зрения, что женщина раскрывает всю силу и мощь своей сексуальности именно в 35-40 лет.

Сейчас смотрят

В течение моего 15-летнего опыта в сексуальном образовании я видела много женщин, которые рассказывали, что именно после 35 у них появился вкус к жизни, сексу и стремление к наслаждению. Это происходит, потому что женщина начинает больше ориентироваться на себя и по-настоящему открывает свои потребности.

Об этом говорят, например, и древние ведические знания. По чакральной системе, женщина достигает осознания сердечной чакры, которая является центром ощущения, только после 28 лет. В этом возрасте она углубляется в свой внутренний мир. Начинает слышать себя, понимать, чувствовать, что внутри нее, и наслаждаться. Это совершенно нормально.

Когда женщина молода, она понимает себя и мир через окружающих, ориентируясь на других людей.

Сначала через родителей – до 14 лет, потом через друзей – в подростковом возрасте. А дальше женщина живет на уровне “что люди скажут”. На этом этапе возникает желание нравиться и отвечать ожиданиям. Девушка хочет занять свое место в обществе, понять, кем является, и проявить себя.

Как женщина я могу сказать, что в 40 лет почувствовала качественно новый уровень своей сексуальности. Для меня совершенно понятно, что в 40 сексуальная жизнь только начинается.

Почему так? У меня выросли дети, они самостоятельны, я наладила систему быта и уже хорошо знаю себя и свои желания. И когда у меня появился этот базовый уровень безопасности и стабильности, внутри возникла уверенность в себе и стремление к качественно новому уровню жизни.

Я поняла, что для меня важно получать удовольствие и заниматься сексом, в первую очередь, с жизнью. Если ты чувствуешь себя каждую минуту своей жизни, тогда в сексе ты становишься гурманом и получаешь настоящее наслаждение. Так как то, какие мы в жизни, отражается на том, какие мы в сексе, и наоборот.

Читайте также: Секс и любовь снижают риски серьезных заболеваний и продлевают жизнь

В своей практике я слышала очень много историй, в которых женщины откровенно говорили о своих проблемах в сексе и отсутствии оргазма.

Однако в одном случае они все же боятся и не хотят об этом говорить – когда им нужно об этом сказать своему мужу. Ведь когда она говорит об этом, то подвергает сомнению его мужество и способности.

В случаях, когда мужчина удовлетворяет женщину и она испытывает удовольствие и, возможно, множественные оргазмы, он будет переносить это на себя как подтверждение своего мужества.

Но если женщина так и не испытала пика наслаждения, мужчина воспринимает это как провал, неудачу, что “с ним что-то не так”.

Неудачный сексуальный опыт обесценивает вклад мужчины, особенно если женщина не умеет об этом правильно сказать. Поэтому чтобы не навредить, женщина выбирает молчание, которое, можно с уверенностью сказать, проблемы не решит.

Надо учиться говорить об этом, слышать себя и не бояться своих потребностей. В этом помогут знания в области женской сексуальности и отношений полов.

Развивать свою сексуальность никогда не рано и не поздно. Сколько вам лет – не важно. Начните задавать себе правильные вопросы. К примеру, “Чего я действительно хочу?”, “Что я об этом думаю?”, “Что я сейчас чувствую?”. Развивайтесь, получайте знания, которые вас усилят и помогут раскрыть вашу чувственность, сексуальность и оргазмичность.

Просто представьте, что вы будете жить до 100 лет. Значит, у вас еще много лет впереди. Поэтому нужно начинать жить полноценно уже сейчас и учиться каждой клеткой наслаждаться жизнью.