Как жить дольше и при этом оставаться здоровым и полным сил? На этот вопрос ищут ответ ученые всего мира, анализируя различные составляющие человеческой жизни — поведенческие привычки, активность, рацион. Огромных успехов в этом добилась Япония, которая уже заслужила репутацию страны долгожителей.

Для японцев старение — не боль, а естественный процесс, а долголетие — не недостижимая мечта, а норма.

Согласно данным одного из международных исследований, Япония среди стран G7 имела самую долгую продолжительность жизни среди населения. Во многом это благодаря низкому проценту смертности от ишемической болезни сердца и рака, говорят специалисты Центра наук об общественном здравоохранении Токио. При этом, по данным отчета в European Journal of Clinical Nutrition и Nature.com, продолжительность жизни в Японии с годами только увеличивается.

Ключевые факторы долголетия японцев

Отношение к жизни

Японцы следуют древней философии Ikigai, суть которой в том, что каждый человек должен искать радость и цель в жизни, а не просто существовать. Он должен самореализоваться, раскрыть свой потенциал. Психологи отмечают, что это позитивно сказывается на психическом состоянии человека, приводит к повышению самооценки и гармонии с собой.

Хорошая генетика

Японцам повезло с генетикой. Они имеют генетическое преимущество благодаря двум генам — ДНК 5178 и генотипу ND2-237Met. Именно они блокируют возрастные заболевания — диабет II типа, инсульты, цереброваскулярные и сердечно-сосудистые заболевания.

Активность

Представители этой нации обожают быть активными — ходить, подниматься по лестнице, сидеть, подставляя ступни под ягодицы и на корточках. К слову, их туалеты также предназначены для сидения на корточках, что хорошо для кишечника и мышц ног.

Привычки питания

Пищевые привычки способствуют долголетию японцев. Их концепция Hara Hach Bun Me гласит, что из-за стола нужно вставать, когда есть чувство сытости на 80%. У них посуда небольшого объема, из-за чего они едят меньшими порциями и более медленно. Это позитивно сказывается на пищеварении, не позволяет переедать и набирать лишний вес.

Экология и медицина

В Японии очень развита система здравоохранения, из-за чего возможно ранее диагностирование и эффективное лечение болезней. Кроме того, у них много кампаний, который способствует вести здоровый образ жизни и регулярно посещать врача.

Также эта страна заботится об экологии. Например, в этой стране свалки не представляют опасности, они превращены в экологические парки.

Рацион

Японская диета постная и сбалансированная. Они едят сезонные фрукты, морские водоросли, рыбу, богатую Омега-3, рис, цельнозерновые продукты, тофу, сою, а также зеленые и сырые овощи. При этом в их рационе минимум красного мяса и сахара.

Низкое количество насыщенных жиров и сахара и большое количество витаминов и минералов позитивно сказываются на здоровье японцев, у них довольно низкий уровень ожирения среди населения.

Традиция чаепития

Японцы любят зеленый чай, он богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему, помогают бороться с раком, способствуют пищеварению, повышают уровень энергии и регулируют кровяное давление.

Забота о пожилых людях

Японцы заботятся о людях пожилого возраста. Уважение к старшим — одна из основ их культуры. Они не бросают своих родителей, нередко бабушки и дедушки живут в семьях и растят внуков. Это также способствует их долголетию.

Источник: nature.com, timesnownews.com