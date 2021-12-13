Як жити довше і водночас залишатися здоровим та сповненим сил? На це запитання шукають відповідь науковці з усього світу, аналізуючи різні складові людського життя – поведінкові звички, активність, раціон. Величезних успіхів у цьому досягла Японія, яка вже заслужила репутацію країни довгожителів.

Для японців старіння – не біль, а природний процес, а довголіття – не недосяжна мрія, а норма.

За даними одного з міжнародних досліджень, Японія серед країн G7 мала найдовшу тривалість життя серед населення. Багато у чому це завдяки низькому відсотку смертності від ішемічної хвороби серця та раку, кажуть фахівці Центру наук про громадську охорону здоров’я Токіо. Водночас, за даними звіту European Journal of Clinical Nutrition і Nature.com, тривалість життя в Японії з роками лише збільшується.

Ключові фактори довголіття японців

Ставлення до життя

Японці живуть за давньою філософією Ikigai, суть якої в тому, що кожна людина має шукати радість і мету в житті, а не просто існувати. Вона має самореалізуватися, розкрити свій потенціал. Психологи відзначають, що це позитивно відображається на психічному стані людини, що призводить до підвищення самооцінки та гармонії з собою.

Хороша генетика

Японцям пощастило із генетикою. Вони мають генетичну перевагу завдяки двом генам – ДНК 5178 та генотипу ND2-237Met. Саме вони блокують вікові захворювання – діабет II типу, інсульти, цереброваскулярні та серцево-судинні захворювання.

Активність

Представники цієї нації люблять бути активними – ходити, підніматися сходами, сидіти, підставляючи ступні під сідниці та навпочіпки. До речі, їхні туалети також призначені для сидіння навпочіпки, що добре для кишківника та м’язів ніг.

Звички харчування

Харчові звички сприяють довголіттю японців. У їхній концепції Hara Hach Bun Me наголошується, що з-за столу необхідно вставати, коли є відчуття ситості на 80%. Їхній посуд невеликого об’єму, через що вони їдять меншими порціями і повільніше. Це позитивно позначається на травленні, не дає змоги переїдати та набирати зайву вагу.

Екологія та медицина

У Японії дуже розвинена система охорони здоров’я, через що можливе більш раннє діагностування та ефективне лікування хвороб. Крім того, у них багато кампаній, які допомагають вести здоровий спосіб життя і регулярно відвідувати лікаря.

Також ця країна дбає про екологію. Наприклад, у цій країні звалища не становлять небезпеки, вони перетворені на екологічні парки.

Раціон

Японська дієта пісна та збалансована. Вони їдять сезонні фрукти, морські водорості, рибу, багату на Омега-3, рис, цільнозернові продукти, тофу, сою, а також зелені та сирі овочі. Водночас у їхньому раціоні мінімум червоного м’яса та цукру.

Низька кількість насичених жирів та цукру та велика кількість вітамінів та мінералів позитивно відображається на здоров’ї японців, у них доволі низький рівень ожиріння серед населення.

Традиція чаювання

Японці люблять зелений чай, він багатий антиоксидантами, які зміцнюють імунну систему, допомагають боротися з раком, сприяють травленню, підвищують рівень енергії і регулюють кров’яний тиск.

Турбота про людей похилого віку

Японці дбають про людей похилого віку. Повага до старших – одна з основ їхньої культури. Вони не кидають своїх батьків, нерідко бабусі та дідусі живуть у сім’ях і виховують онуків. Це також сприяє їхньому довголіттю.

Джерело: nature.com, timesnownews.com