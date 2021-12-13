Як жити довше і водночас залишатися здоровим та сповненим сил? На це запитання шукають відповідь науковці з усього світу, аналізуючи різні складові людського життя – поведінкові звички, активність, раціон. Величезних успіхів у цьому досягла Японія, яка вже заслужила репутацію країни довгожителів.
Для японців старіння – не біль, а природний процес, а довголіття – не недосяжна мрія, а норма.
За даними одного з міжнародних досліджень, Японія серед країн G7 мала найдовшу тривалість життя серед населення. Багато у чому це завдяки низькому відсотку смертності від ішемічної хвороби серця та раку, кажуть фахівці Центру наук про громадську охорону здоров’я Токіо. Водночас, за даними звіту European Journal of Clinical Nutrition і Nature.com, тривалість життя в Японії з роками лише збільшується.
Ключові фактори довголіття японців
- Ставлення до життя
Японці живуть за давньою філософією Ikigai, суть якої в тому, що кожна людина має шукати радість і мету в житті, а не просто існувати. Вона має самореалізуватися, розкрити свій потенціал. Психологи відзначають, що це позитивно відображається на психічному стані людини, що призводить до підвищення самооцінки та гармонії з собою.
- Хороша генетика
Японцям пощастило із генетикою. Вони мають генетичну перевагу завдяки двом генам – ДНК 5178 та генотипу ND2-237Met. Саме вони блокують вікові захворювання – діабет II типу, інсульти, цереброваскулярні та серцево-судинні захворювання.
- Активність
Представники цієї нації люблять бути активними – ходити, підніматися сходами, сидіти, підставляючи ступні під сідниці та навпочіпки. До речі, їхні туалети також призначені для сидіння навпочіпки, що добре для кишківника та м’язів ніг.
- Звички харчування
Харчові звички сприяють довголіттю японців. У їхній концепції Hara Hach Bun Me наголошується, що з-за столу необхідно вставати, коли є відчуття ситості на 80%. Їхній посуд невеликого об’єму, через що вони їдять меншими порціями і повільніше. Це позитивно позначається на травленні, не дає змоги переїдати та набирати зайву вагу.
- Екологія та медицина
У Японії дуже розвинена система охорони здоров’я, через що можливе більш раннє діагностування та ефективне лікування хвороб. Крім того, у них багато кампаній, які допомагають вести здоровий спосіб життя і регулярно відвідувати лікаря.
Також ця країна дбає про екологію. Наприклад, у цій країні звалища не становлять небезпеки, вони перетворені на екологічні парки.
- Раціон
Японська дієта пісна та збалансована. Вони їдять сезонні фрукти, морські водорості, рибу, багату на Омега-3, рис, цільнозернові продукти, тофу, сою, а також зелені та сирі овочі. Водночас у їхньому раціоні мінімум червоного м’яса та цукру.
Низька кількість насичених жирів та цукру та велика кількість вітамінів та мінералів позитивно відображається на здоров’ї японців, у них доволі низький рівень ожиріння серед населення.
- Традиція чаювання
Японці люблять зелений чай, він багатий антиоксидантами, які зміцнюють імунну систему, допомагають боротися з раком, сприяють травленню, підвищують рівень енергії і регулюють кров’яний тиск.
- Турбота про людей похилого віку
Японці дбають про людей похилого віку. Повага до старших – одна з основ їхньої культури. Вони не кидають своїх батьків, нерідко бабусі та дідусі живуть у сім’ях і виховують онуків. Це також сприяє їхньому довголіттю.
Джерело: nature.com, timesnownews.com