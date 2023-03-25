Нещодавно у відвертій розмові з 41-річною комікесою Вітні Каммінгс американська актриса Рейчел Сара Білсон зізналася, що не відчувала оргазму, поки їй не виповнилося 38 років.

Це зізнання не оминули увагою медіа, а користувачі соцмереж почали його активно обговорювати.

Насправді у тому, що жінка починає відчувати оргазм у віці під 40, немає нічого дивного. Існує точка зору, що жінка розкриває всю силу та потужність своєї сексуальності саме у 35-40 років.

Зараз дивляться

Протягом мого 15-річного досвіду у сексуальній освіті я бачила багато жінок, які розповідали, що саме після 35 у них з’явився смак до життя, сексу і прагнення насолоди. Це відбувається, тому що жінка починає більше орієнтуватися на себе і по-справжньому відкриває свої потреби.

Про це ж говорять, наприклад, і стародавні ведичні знання. За чакральною системою, жінка досягає усвідомлення сердечної чакри, яка є центром відчуття, лише після 28 років. У цьому віці вона заглиблюється у свій внутрішній світ. Починає чути себе, розуміти, відчувати, що всередині неї, та насолоджуватися. Це абсолютно нормально.

Натомість, коли жінка молода, вона розуміє себе і світ через навколишніх, орієнтуючись на інших людей.

Спочатку через батьків – до 14 років, потім через друзів – у підлітковому віці. А далі жінка живе на рівні “що люди скажуть”. На цьому етапі виникає бажання подобатися і відповідати очікуванням. Дівчина хоче зайняти своє місце у суспільстві, зрозуміти, ким є, і проявити себе.

Як жінка я можу сказати, що в 40 років я відчула якісно новий рівень своєї сексуальності. Для мене абсолютно зрозуміло, що в 40 сексуальне життя тільки починається.

Чому так? В мене виросли діти, вони самостійні, я налагодила систему побуту і вже добре знаю себе і свої бажання. І коли в мене з’явився цей базовий рівень безпеки і стабільності, всередині виникла впевненість у собі і прагнення якісно нового рівня життя.

Я зрозуміла, що для мене важливо отримувати насолоду і займатися сексом насамперед з життям. Якщо ти відчуваєш себе кожну хвилину свого життя, тоді в сексі ти стаєш гурманом й отримуєш справжню насолоду. Бо те, які ми в житті, відображається на тому, які ми в сексі, і навпаки.

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Протягом своєї практики я чула дуже багато історій, в яких жінки відверто говорили про свої проблеми в сексі і відсутність оргазму.

Проте в одному випадку вони все ж таки бояться і не хочуть про це говорити – коли їм треба про це сказати своєму чоловіку. Адже коли вона говорить про це, то піддає сумніву його мужність та здібності.

У випадках, коли чоловік задовольняє жінку і вона відчуває насолоду і, можливо, множинні оргазми, він буде переносити це на себе як підтвердження своєї мужності.

Але якщо жінка так і не відчула піку насолоди, чоловік сприймає це як провал, невдачу, що “з ним щось не так”.

Невдалий сексуальний досвід знецінює внесок чоловіка, особливо якщо жінка не вміє про це правильно сказати. Тому щоб не нашкодити, жінка обирає мовчання, яке, можна з упевненістю сказати, проблеми не вирішить.

Треба вчитися про це говорити, чути себе і не боятися своїх потреб. В цьому допоможуть знання у сфері жіночої сексуальності та відносин статей.

Розвивати свою сексуальність ніколи не рано і не пізно. Скільки вам років – не важливо. Почніть ставити собі правильні запитання. Наприклад, “Що я дійсно хочу?”, “Що я про це думаю?”, “Що я зараз відчуваю?”. Розвивайтеся, отримуйте знання, які вас підсилять і допоможуть розкрити вашу чуттєвість, сексуальність і оргазмічність.

Просто уявіть, що ви будете жити до 100 років. Значить, у вас ще багато років попереду. Тож треба починати жити повноцінно вже зараз і вчитися кожною клітинкою насолоджуватися життям.