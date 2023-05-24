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Секс

Грозит ампутация пениса: 50-летний немец под действием наркотиков 24 часа занимался сексом

24 мая 2023, 13:34
Валентина Андрейко журналіст
лікарня руки, пацієнт
Источник: Unsplash

50-летний немец, имя которого не называется, сейчас находится в итальянской больнице в Гроссето. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Итальянские СМИ сообщают, что мужчина обратился к врачам в начале этого месяца. Его госпитализировали, но через неделю ему стало совсем плохо.

Мужчина и его жена, якобы провели безумную ночь любви в своей квартире в Кастель-дель-Пьяно. Они занимались сексом в течение примерно 24 часов. Оба перед этим секс-марафоном приняли экстази.

Дотошные папарацци выяснили, что у мужа септический шок, вызвавший некроз полового члена и мошонки. Это может угрожать ампутацией пениса. О состоянии жены ничего не сообщается.

В настоящее время пациент лежит в отделении интенсивной терапии, однако прогноз не разглашают, не называют и имен пары.

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Источник
Mirror
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