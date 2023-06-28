Во Всемирном докладе о наркотиках 2023 года, который был опубликован Управлением ООН по наркотикам и преступности, приведены очень тревожные цифры, которые бешеными темпами растут ежегодно.

В 2021 году 5,8% населения мира, или 296 млн человек, употребляли наркотики, что примерно на 23% больше, чем десять лет назад.

Около 500 000 человек умерли от передозировки или по другим причинам, связанным с употреблением наркотиков.

Наиболее широко используется каннабис — его употребляет 3,2% взрослого населения мира.

36 млн жителей планеты употребляют амфетамины, 22 млн — кокаин и 20 млн — синтетические вещества экстази.

В докладе отмечается, что в 2021 году 39,5 млн человек страдали от наркомании. Однако лишь каждый пятый из них получил наркологическую помощь.

Смертность, связанная с наркотиками, растет невероятными темпами: в 2019 году фиксировалось 500 000 случаев, что на 17,5% больше, чем десять лет назад, в 2009 году.

Среди причин летальных случаев почти половина связана с заболеваниями печени, вызванными наркотиками, а четверть — с передозировкой.

Большую часть смертей вызвало употребление опиоидов, которые являются особенно вредным типом наркотиков.

Вызывает беспокойство и тенденция к росту количества людей, употребляющих наркотики инъекционно: в 2021 году их уже было 13,2 млн.

К наркотикам активно приобщается молодежь и подростки. В докладе указано, что 13,5 млн, подростков в возрасте 15-16 лет во всем мире употребляли каннабис.

Это показатель выше, чем среди взрослых!

Согласно докладу, в этой возрастной категории наблюдаются также более высокие показатели, чем у взрослых, употребления новых психоактивных веществ.

Эта статистика требует от мира каких-то действенных мер, чтобы спасти будущее.

Источник: Медправда