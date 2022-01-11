У Міністерстві охорони здоров’я розроблено законопроект про обіг медичного канабісу.

Ще у грудні 2020 року профільна комісія ООН виключила канабіс (марихуану) із переліку особливо небезпечних наркотиків.

Це означає, що його можна використовувати з медичною метою і для наукових досліджень. Цей факт мав покласти край суперечці між прихильниками та противниками легалізації канабісу. Тим більше, що під час президентського опитування громадян України 65% висловилися за його легалізацію.

У 2021 році була спроба прийняти закон про легалізацію медичного канабісу, але не вистачило 42 голосів у парламенті.

Тепер свою пропозицію надало МОЗ. Законопроект був відкритий для громадського обговорення, зараз він погоджується в інших міністерствах.

Пропонується зняти заборону на обіг деяких сортів конопель з медичною метою та у науково-технічній діяльності.

Це можливо лише за ретельного контролю. Кожній партії сировини та одиниці препарату буде надано унікальний штрих-код, буде створено електронний реєстр рослин коноплі, а препарати з неї планують продавати лише за електронним рецептом лікаря.

Сорти конопель з низьким (не більше 0,2% у сухій масі продукту) вмістом психоактивної речовини – тетрагідроканабінолу (ТГК) – не будуть вважатися наркотичними засобами.

Якщо вміст ТГК високий, вирощування дозволять лише у закритому ґрунті та під охороною.

На вирощування конопель збираються видавати ліцензію, а квоти на це встановлюватиме уряд.

Ліцензованим компаніям дозволять експортувати та імпортувати медпрепарати з канабісу. Фізичним особам також це дозволять, але лише за наявності електронного рецепту лікаря.

Таким чином у МОЗ хочуть забезпечити доступ пацієнтів до ліків із вмістом канабісу.

Медичний канабіс застосовують при неврологічних та психічних захворюваннях, розсіяному склерозі, епілепсії, хворобах шлунково-кишкового тракту, онкології та посттравматичному синдромі.

За попередніми даними, препаратів з медичного канабісу потребує близько двох мільйонів українців.

Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комарида сказав, що МОЗ розраховує налагодити виробництво конопель для ліків безпосередньо в Україні.

– Ми зацікавлені у тому, щоб такі препарати могли виготовлятися в Україні, а не лише ввозилися з-за кордону. Але це складний, тривалий процес, бо українські пацієнти мають мати доступ до лікарських препаратів доведеної ефективності. Але так, ми за те, щоб процес повного циклу був в Україні, – наголосив він.

Чиновник запевнив, що в країні давно ефективно працює система контролю за препаратами, що містять наркотичні речовини, а з 2022 року її буде вдосконалено.

Наразі майже у 60 країнах дозволено вживання канабісу з медичною метою. А Мальта наприкінці 2021 року першою в Європейському союзі дозволила вживання марихуани в особистих цілях.

Україна також має шанс приєднатися до цих держав, а тяжкохворі – отримати полегшення.