Фізичний, душевний, фантомний біль не просто заважає жити, він руйнує психіку людини. Людини, яка має важке захворювання чи пережила гострий стрес у зв’язку з обстрілами, втратами, тортурами, вимушеним переїздом, полоном.

Дослідження свідчать, що до 20% українців після війни будуть мати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), пов’язаний з воєнними подіями. Не всім допоможуть психологи. Декому потрібні будуть психіатри та медикаменти.

Одним із засобів із доведеним ефектом є медичний канабіс. Капсули, спреї чи олії із вмістом канабісу, що видаватимуться за рецептом, полегшуватимуть муки пацієнтів з важкими формами епілепсії, онкозахворюваннями, паліативними станами чи посттравматичними розладами, уже застосовуються у 50 країнах світу.

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Війна продовжує вбивати після свого закінчення

Посттравматичний стресовий розлад, депресія, численні фізичні травми, зокрема контузії, і пов’язаний з ними біль. Це набір, з яким у мирне життя повернувся Алі Мадіна, ветеран армії США з 12-річним стажем, учасник бойових дій в Іраку, Афганістані та Сирії.

На жаль, ці наслідки не є унікальними — із ними в різних комбінаціях зіштовхується більшість військових, що повертаються в мирне життя. І не всі здатні з ними впоратись. Статистика шокує: в Америці через схожі комбінації фізичних та психічних наслідків війни щодня вчиняють самогубство 22 ветерани.

– Війна продовжує нас вбивати, навіть коли ми повертаємось додому, — говорить Алі.

Проте саме його історія сповнена надії та натхнення. Він не тільки подолав ПТСР й депресію, а займається волонтерством в Україні, зокрема допомагає людям, які мають психічні травми, спричинені війною.

– Я знаю, що чекає на людей після війни, — говорить Мадіна. — Це втрата мети та відчуття долученості до чогось більшого, хворобливо пришвидшене сприйняття, відсутність впевненості, брак підтримки, нестача уваги до близьких, родини, роботи.

Все це може чекати не тільки на військових, а й на всіх, чию психіку травмувала війна.

Мадіна виступає за легалізацію медичного канабісу, особливо в Україні зараз, адже бачить, скільком людям доведеться долати важкі наслідки війни. Власним повноцінним життям колишній американський військовий завдячує саме канабіноїдам.

Допомогти майже 2 млн українців, які ще до повномасштабного вторгнення потерпали від хронічного болю, та ще очікуваним 4 млн ветеранам і цивільним з ПТСР, допоможе законопроєкт про легалізацію медканабісу №7457, названий законопроєктом про право на життя. Він має бути ухвалений Верховною Радою у лютому.

Жінки і ПТСР

ПТСР зазвичай асоціюється з чоловіками, які пережили бойові дії. Проте, за даними Американської асоціації психологів, жінки вдвічі частіше страждають на ПТСР, ніж чоловіки. Розлад розвивається у 4% чоловіків і в 10% жінок, які пережили травму, а під час війни відсоток людей, у яких може розвинутися ПТСР, значно зростає.

Також у жінок постравматичні симптоми тривають довше, аніж у чоловіків. Вони виявляють більшу чутливість до подразників, які нагадують їм про травму.

Серед жінок зростає кількість самогубств.

Завдяки своєму досвіду перебування на війні у добровольчому батальйоні Госпітальєри та багаторічній роботі з жінками-військовими, ветеранка, парамедикиня, співзасновниця ГО Жіночий ветеранський рух Катерина Приймак знає, що вони переживають після повернення з війни.

– Це панічні атаки: відчуття сильного страху, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття, головні болі, негаразди в буденному житті, проблеми із роботою чи її пошуком, в стосунках і сім’ї, – розповідає жінка.

Ветеранка вважає, що лікування ПТСР канабісом має стати доступним і в Україні.

Свідчення пацієнтів

Люди, які хворіють на розсіяний склероз, змушені жити з постійним болем, спастикою та тремором. Лікування розсіяного склерозу для пацієнтів практично недоступне, але можливе симптоматичне. Медичним канабісом.

Мар’яні Пиріжок — 34 роки. 20 з них вона хворіє на розсіяний склероз. Її чоловік Антон теж має таке захворювання. Вони й познайомилися в лікарні, вже 10 років разом. Цього тижня її чоловікові Антону в Німеччині виписали ліки на основі медканабісу.

Дослідження конопель вже десятки років підтверджує ефективність їх використання у лікуванні важких хвороб. Розсіяний склероз не став винятком. Ізраїльські вчені стверджують, що вони не тільки знімають симптоми хвороби, а й здатні запобігти запаленню спинного та головного мозку.

– Це не основна терапія хвороби, але вона допомагає полегшити симптоми. Я знаю це, бо ми з Антоном відчули це на собі, — сказала Мар’яна.

Наразі пара у Німеччині, у реабілітаційному центрі. Вони щиро сподіваються, що народні депутати нарешті, через стільки років сумнівів, почують мільйони тяжкохворих пацієнтів та ухвалять позитивне рішення.

– Щоправда, медичний канабіс дуже дорогий, якщо купувати його за кордоном, – зазначила Мар’яна. – Та якщо легалізувати його в Україні, то можна вирощувати тут. Він буде значно дешевшим. Я б хотіла, аби лікування стало легальним.

Ця тема жваво обговорюється в Україні: є прибічники легалізації, а є непримиримі противники. Та має перемогти здоровий глузд, заснований на доказах і свідченнях тих, хто потребує лікування препаратами медичного канабісу і випробував його на собі.