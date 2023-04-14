Команда ученых Университета Ямагата в Японии в ходе исследования выяснила, что отсутствие сексуального интереса является фактором риска смертности от всех причин у мужчин старше 40 лет.

— Сексуальный интерес необходим для поддержания положительных сексуальных отношений и сексуальной функции, которые признаны важными показателями хорошего здоровья и качества жизни, — отмечают ученые.

По их словам, целью исследования было выявление взаимосвязи между сексуальным интересом и риском смерти от всех причин.

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В этом исследовании приняли участие свыше 20 тыс. человек обоих полов в возрасте около 40 лет, которые проходили ежегодные медицинские осмотры в префектуре Ямагата.

Сексуальный интерес ученые оценивали с помощью анкеты самоотчета. Связь между сексуальным интересом и повышенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака была исследована с помощью моделирования пропорциональных рисков Кокса.

За время наблюдения, которое длилось больше семи лет, умерло 503 человека: 67 смертей были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 162 – раком. Анализ показал, что показатель смертности был значительно выше среди мужчин, у которых отсутствовал сексуальный интерес.

Этот же результат показал и анализ модели пропорциональных рисков Кокса с поправкой на возраст, артериальную гипертензию, диабет, курение, алкогольный статус, вес, образование, семейное положение и психологический стресс.

По словам ученых, полученные в ходе исследования результаты подчеркивают важность сексуального интереса в увеличении продолжительности жизни мужчин определенного возраста.

Источник: Plos One