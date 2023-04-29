2022 год стал, безусловно, самым стрессовым для всех украинцев и украинок. Процессы, которые происходили и происходят на территории нашей страны, приводят к психологическим последствиям, которые влияют и на личную и интимную сферы жизни.

За год мы настолько “привыкли” к таким условиям, что практически забыли, как было “до”, а многие женщины просто потеряли ориентиры, как строить свои отношения с мужчиной. А тема сексуальной жизни и здоровья вообще отошла на очень далекий план.

В феврале 2023 года я отправилась в мини-тур по городам США (Лос-Анжелес, Майами, Нью-Йорк) и провела ряд образовательных мастер-классов, поговорив с женщинами об их сексуальности и женской оргазмичности.

Общаясь с ними, я обратила внимание на значительную разницу между американками и украинками.

Посетив Соединенные Штаты, я увидела жизнь женщин, которые живут “вне постоянного стресса”, и провела неутешительные параллели с жизнью украинок.

Давайте поговорим о сексуальной чувственности. Нельзя сказать, что этот вопрос “не ко времени”, ведь это наше здоровье.

Начну с того, что такое оргазм. Это — спазм. Кто-то ощущает его по всему телу, кто-то – в ногах или в верхней части тела. Каким бы образом не происходило физическое выражение оргазма, главное, что желание всегда возникает в голове.

Это первый этап возбуждения — фантазии. Второй этап — передача сигнала из головы к половым органам и приток крови к ним. На этом уровне происходит уже физический процесс. Чем сильнее была первая фаза, тем сильнее будет вторая.

Третья фаз — это сам оргазм, как результат качественного физического возбуждения. И четвертая фаза — расслабление.

Все фазы взаимосвязаны и перетекают друг в друга.

Внимание, уделенное каждому конкретному контакту, это и есть основа хорошего сексуального опыта между мужчиной и женщиной.

К большому сожалению, часто женщины не уделяют достаточно внимания вопросам сексуального опыта и своей оргазмичности, что, безусловно, влияет на уровень наслаждения, которые они получают.

А сейчас, когда наш мир стал уязвимым, и мы полностью фокусируемся на формировании хотя бы какой-то стабильности, на эти вопросы совсем нет ни ресурса – ни внимания, ни времени.

Сегодня в Украине и женщины и мужчины живут в постоянном стрессе и напряжении, которые полностью убивают чувственность и оргазмичность.

По моим наблюдениям большинство женщин в Украине сейчас живут в состоянии “ничего не чувствовать”. Это их внутренняя установка, о которой многие из них мне говорят: мне сейчас не до секса, не до сексуальности, не до ощущений, не до оргазма.

Но это большое заблуждение!

Что касается американок. Конечно, их взгляд на сексуальность другой, ведь они на себе не испытывают ежедневного напряжения и стресса, которые имеем мы.

А закономерность очень проста: меньше напряжения в жизни — меньше проблем в области оргазма. Отсутствие глобальных стрессирующих факторов — возможность уделить внимание своей сексуальности и оргазмичности.

Сексуальность, оргазм, возбуждение — это не прихоть, не извращение, не излишество. Это основа эмоционального и физического здоровья и молодости женщины.

Сексуальное желание — это желание жить. Если вы не испытываете сексуального желания, то значит, вы отказываетесь жить полной жизнью.

Исключение наслаждения из жизни приводит к быстрому старению, проблемам со здоровьем. Кроме этого, портятся отношения с мужем, потому что вы теряете с ним связь.

Отсутствие наслаждения от секса приводит к истощению нервной системы, что в свою очередь выливается в конфликты, агрессию, порчу отношений с окружающими людьми.

Именно поэтому свою сексуальность и умение получать наслаждение надо прокачивать. Здесь пригодятся практические знания в области оргазма, саморазвития и правильные вопросы к себе, которые помогут выявить ваши истинные потребности.