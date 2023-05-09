Многие мужчины любят оральные ласки. Почему же им так приятен минет и нормально ли это. Об этом Фактам ICTV рассказала Елена Голоцван, эксперт женской образовательной компании Woman Insight, врач-психотерапевт высшей категории, сексолог, глава Международной ассоциации практической сексологии (МАПС), тренер-консультант по вопросам сохранения сексуального здоровья.

Известно, что строение тела, половых органов так или иначе влияет на психику человека. У растущего ребенка формируется “схема тела”, в которую бессознательно включаются все части тела и воспринимаются как неизбежно свои.

Что касается гениталий, то при благоприятном воспитании у ребенка формируется позитивное отношение к этим интимным частям тела.

Как у мальчиков формируется отношение к пенису? Все психосексуальное развитие мальчика связано в том числе и с пенисом.

Пенис помогает “извергнуть струю”; расслабиться в процессе мастурбации; почувствовать уверенность в себе, потрогав его; похвастаться перед девочкой, у которой такого “богатства” нет и в помине. Другими словами, пенис — “надежный друг, который с ним всегда”.

Постепенно мальчик вырастает в юношу. У него в организме бушуют процессы, связанные с действием половых гормонов. Мастурбация помогает снять половое возбуждение, испытать оргазм. Она подготавливает юношу к проникающему сексу.

Для подростка крайне важно научиться использовать пенис для удовольствия и уверенности в себе как в мужчине. Юноши фантазируют о сексе, о силе своего пениса, который “все сможет”.

Важен также первый половой акт, который приоткроет двери в таинство взрослого секса и позволит юноше утвердиться на сексуальном олимпе.

В половое поведение женщин и мужчин внесла определенные коррективы и эволюция. Женское поведение эволюционно нацелено на поиск сильного и сексуально уверенного в себе мужчины. Поэтому женщины больше концентрируются на том, чтобы научиться привлекать мужчин и, конечно, преуспевают в этом. Они умеют кокетничать, быть красивыми во всех отношениях, сексуально привлекательными, умеют подстраиваться, подчиняться, когда нужно, и показывать свою незащищенность.

А поведение мужчин, опять-таки, связано с пенисом, с необходимостью демонстрировать и уметь пользоваться своей половой силой, своей способностью оплодотворять женщин. Пенис – продолжатель рода человеческого!

Так почему же мужчинам нравится минет?

Во-первых, пенис — это мощная эрогенная зона. Оральные ласки приносят особое удовольствие. Нежные прикосновения к пенису языком, губами усиливают сладострастные ощущения.

Во-вторых, рот, язык, губы – это части тела, помогающие нам общаться, выражать свое отношение к другому, проявлять нежность, любовь, восхищение и т.п.

Когда женщина восхищается пенисом, играет с ним ртом, языком, губами, большинством мужчин это воспринимается как знаки внимания и любви к нему в целом. Такие ласки пениса попадают в разряд откровений: “она меня хочет”, “она для меня готова на все”, “она открыта сексу”.

Минет с проглатыванием спермы усиливает эти ощущения мужчины: “она мне доверяет”, “она полностью в моей власти, покоряется мне”, “я – хозяин, властелин”.

В-третьих, эрекция поддерживает уверенность в себе. В сексуальных фантазиях большинства гетеросексуальных мужчин присутствует образ раскрепощенной женщины, женщины-развратницы, способной выполнить “любую волю господина”.

Минет – один из способов показать свою готовность выйти за пределы моральных норм и правил. На таком фоне ощущение мужчиной своего могущества возрастает в разы.

В-четвертых, адекватное половое воспитание предполагает, что у мальчика формируется гордость за пенис, как стержень и символ мужского начала.

Поэтому минет подсознательно считывается как доказательство подчинения, зависимости, сексуальной любви, доверия.