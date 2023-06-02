Считается, что женщины среднего возраста испытывают лучшие оргазмы. В возрасте 35-50 лет женщины якобы получают самые яркие ощущения во время секса.

Действительно ли возраст влияет на ощущения во время полового акта и когда у женщин самый яркий секс, Факты ICTV спросили у сексолога Софии Кулик.

Действительно ли возраст женщины влияет на ощущения во время секса

Возраст женщины и качество интима — это довольно широкая тема для обсуждения.

— Утверждать, что лишь один показатель — именно возраст, влияет на секс, было бы некорректно. Ведь именно для женщины очень важна комбинация многих факторов. Это стереотипное мнение, что чем моложе женщина, тем ярче оргазмы, и сейчас объясню, почему, — говорит Кулик.

Связывать возраст женщины и секс — нет смысла. Потому что есть девушки в возрасте 20 лет, которые не занимаются интимом из-за психологических проблем или вагинизма, или никогда не занимались мастурбацией, или имели негативный опыт.

Такие женщины никогда не получали оргазм в одиночку, соответственно, не знают чего ожидать от партнера. Такие же ситуации есть у женщин в 40 или 50 лет.

— То есть качество интима, да и сам секс, не зависят от возраста. Это больше зависит от отношения женщины к интиму, насколько глубоко она исследует свое тело и ключевой момент — может ли она испытывать удовольствие наедине, — говорит сексолог.

Сексолог отмечает, что яркость оргазмов женщины зависит от многих факторов:

умение расслабиться;

уровня самоисследования;

отсутствие внешних раздражителей, которые будут отвлекать женщину;

ощущение безопасности и комфорта;

возбуждение.

— Одним из ключевых моментов я бы отметила именно умение удовлетворить себе до получения оргазма. Ведь, если женщина знает, как ей нравится, умеет самостоятельно удовлетворить свои потребности, то и с партнером ей это будет удаваться, — подчеркивает София.

Что касается влияния возраста на яркость секса, то сексолог с этим вообще не соглашается. По словам Кулик, с годами чувствительность и яркость ощущений действительно повышается, если говорить о классике.

— Конечно, если в жизни женщины присутствует деструктивная мастурбация и много стресса и ситуаций, где женщина занимается интимом без желания, то в таком случае ощущения могут не только исчезнуть, но и оставить неприятную изюминку в виде боли, — добавляет сексолог.

В каком возрасте женщина получает наибольшее удовольствие

Возраст женщины, как отдельный показатель не имеет никакого значения. Ведь важна комбинация факторов.

— По моему мнению, женщина получает наибольшее удовольствие от интима тогда, когда хорошо знает свое тело, когда она наедине уже неоднократно получала оргазм, и соответственно может объяснить партнеру, что для этого нужно, — говорит сексолог.

Конечно, партнер играет тоже не менее важную роль.

Как улучшить приятные ощущения во время секса

Чтобы увеличить яркость ощущений во время секса, сексолог советует: