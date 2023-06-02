Считается, что женщины среднего возраста испытывают лучшие оргазмы. В возрасте 35-50 лет женщины якобы получают самые яркие ощущения во время секса.
Действительно ли возраст влияет на ощущения во время полового акта и когда у женщин самый яркий секс, Факты ICTV спросили у сексолога Софии Кулик.
Действительно ли возраст женщины влияет на ощущения во время секса
Возраст женщины и качество интима — это довольно широкая тема для обсуждения.
— Утверждать, что лишь один показатель — именно возраст, влияет на секс, было бы некорректно. Ведь именно для женщины очень важна комбинация многих факторов. Это стереотипное мнение, что чем моложе женщина, тем ярче оргазмы, и сейчас объясню, почему, — говорит Кулик.
Связывать возраст женщины и секс — нет смысла. Потому что есть девушки в возрасте 20 лет, которые не занимаются интимом из-за психологических проблем или вагинизма, или никогда не занимались мастурбацией, или имели негативный опыт.
Такие женщины никогда не получали оргазм в одиночку, соответственно, не знают чего ожидать от партнера. Такие же ситуации есть у женщин в 40 или 50 лет.
— То есть качество интима, да и сам секс, не зависят от возраста. Это больше зависит от отношения женщины к интиму, насколько глубоко она исследует свое тело и ключевой момент — может ли она испытывать удовольствие наедине, — говорит сексолог.
Сексолог отмечает, что яркость оргазмов женщины зависит от многих факторов:
- умение расслабиться;
- уровня самоисследования;
- отсутствие внешних раздражителей, которые будут отвлекать женщину;
- ощущение безопасности и комфорта;
- возбуждение.
— Одним из ключевых моментов я бы отметила именно умение удовлетворить себе до получения оргазма. Ведь, если женщина знает, как ей нравится, умеет самостоятельно удовлетворить свои потребности, то и с партнером ей это будет удаваться, — подчеркивает София.
Что касается влияния возраста на яркость секса, то сексолог с этим вообще не соглашается. По словам Кулик, с годами чувствительность и яркость ощущений действительно повышается, если говорить о классике.
— Конечно, если в жизни женщины присутствует деструктивная мастурбация и много стресса и ситуаций, где женщина занимается интимом без желания, то в таком случае ощущения могут не только исчезнуть, но и оставить неприятную изюминку в виде боли, — добавляет сексолог.
В каком возрасте женщина получает наибольшее удовольствие
Возраст женщины, как отдельный показатель не имеет никакого значения. Ведь важна комбинация факторов.
— По моему мнению, женщина получает наибольшее удовольствие от интима тогда, когда хорошо знает свое тело, когда она наедине уже неоднократно получала оргазм, и соответственно может объяснить партнеру, что для этого нужно, — говорит сексолог.
Конечно, партнер играет тоже не менее важную роль.
Как улучшить приятные ощущения во время секса
Чтобы увеличить яркость ощущений во время секса, сексолог советует:
- Заниматься мастурбацией.
- Говорить открыто о своих желаниях и фантазиях.
- Не терпеть дискомфорт во время интима.
- Заниматься сексом только тогда, когда вы этого хотите, а не по семейному долгу.
- Добавлять секс-игрушки (например, если женщина получает оргазм лишь от стимуляции клитора, то во время секса она может использовать вакуумный стимулятор и вместе с партнером доходить до финала).