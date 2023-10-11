Стрес, депресія, безсоння, погане самопочуття, страх завагітніти, занижена самооцінка, еректильна дисфункція – ось лише деякі причини, через які не хочеться більше займатися сексом.

Про те, як повідомити про це та відмовити партнеру, не образивши його, розповідає Фактам ICTV психіатриня-сексопатолог, психотерапевтка Ірина Щербакова.

Чому не хочеться сексу – можливі причини

Якщо у жінки або чоловіка немає сексуального бажання взагалі чи у конкретний момент, на це може бути безліч причин:

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фізіологічні (гормональні порушення, захворювання статевих органів, інші хвороби, погане самопочуття, вагітність, прийом медикаментів);

(гормональні порушення, захворювання статевих органів, інші хвороби, погане самопочуття, вагітність, прийом медикаментів); психологічні (стрес, депресивний стан і тривожні розлади, перевтома, знижена самооцінка, страхи вагітності чи хвороб, страх близькості, комплекси, неправильні переконання щодо сексу тощо);

(стрес, депресивний стан і тривожні розлади, перевтома, знижена самооцінка, страхи вагітності чи хвороб, страх близькості, комплекси, неправильні переконання щодо сексу тощо); міжособистісні та соціальні (проблеми у стосунках, невирішені конфлікти, присутність дітей або інших родичів, сусідів);

(проблеми у стосунках, невирішені конфлікти, присутність дітей або інших родичів, сусідів); сексуальні (еректильна дисфункція, відсутність оргазму, швидка еякуляція, болісні відчуття під час близькості фізіологічного чи психологічного характеру) .

– Усе це може серйозно вплинути на сексуальний потяг. Але це не означає, що ви повинні просто відмовитися від сексуальних контактів. Майже всі проблеми, які знижуть сексуальне бажання, є тимчасовими, – каже лікарка.

Як повернути пристрасть

Поясніть причину. Якщо є конкретна причина, чому ви не готові до сексу у конкретний момент чи протягом тривалого часу (наприклад, через втому, стрес, незручність), поділіться цією інформацією з партнером. Часто розуміння причин може зменшити можливий ризик образи на свій рахунок.

– Якщо людина тривалий час має проблеми в сексуальному житті, варто звернутися за консультацією до лікаря-сексопатолога – радить Ірина Щербакова.

Будьте відвертими і щирими. Спробуйте висловити свої почуття та бажання відверто. Використовуйте я-повідомлення, щоб поділитися внутрішніми переживаннями.

– Відкрита та чесна комунікація з партнером про свої бажання, фантазії та кордони допоможе зміцнити сексуальні відносини,- каже лікарка.

Запропонуйте іншу форму близькості. Якщо ви зараз не готові до сексу, але хочете підтримувати стосунки з партнером, запропонуйте інші форми фізичного контакту – обійми, поцілунки тощо. Намагайтеся бути емпатичними, щоб розуміти, як ваша відмова впливає на партнера.

Дотримуйтеся взаємоповаги. Наголошуйте, що тимчасова відмова від сексу не означає повної відсутності сексу, а лише вказує на те, що зараз є певна проблема, яка потребує вирішення.

Секс за розкладом. Обговоріть з партнером можливість відновлення інтимних стосунків у майбутньому. Планування допоможе порозумітися та уникнути відчуття образи.

Використовуйте позитивну лексику. Наприклад, не кажіть: я не хочу тебе, не звинувачуйте партнера, замість цього запропонуйте зайнятися сексом трохи згодом, коли буде більше сил і бажання.

– Але важливо розуміти, що ніколи не можна погоджуватися на секс, коли ви цього не хочете, лише щоб догодити партнеру. Адже в подальшому це призведе до ще більших проблем. Як в сексуальному житті, так і в стосунках загалом,- застерігає психіатриня-сексопатолог.

Крім того, сексуальні потреби можуть змінюватися протягом усього життя, тож таке усвідомлення допоможе зберегти пристрасть у парі.