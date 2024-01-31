“Скляні” фрукти буквально заполонили TikTok. Це дуже простий та яскравий десерт, який можна приготувати до будь-якого свята. Впевнені, він обов’язково потішить рідних та гостей.

Факти ICTV підготували покроковий рецепт фруктів у склі.

Як зробити фрукти у склі — покроковий рецепт

Фрукти у склі — це яскраві ласощі в карамелі, які набагато корисніші, ніж магазинні цукерки. Користувачі соціальних мереж вже спробували приготувати цю оригінальну страву. Отже, час дізнатися, як самостійно зробити фрукти у склі на новорічний стіл.

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Інгредієнти:

Цукор — 200 г;

Очищена вода — 70-100 мл;

Улюблені фрукти — мандарини, ківі, виноград, шматочки ананаса, полуниця тощо.

Приготування:

Візьміть улюблені фрукти, помийте та обсушіть за допомогою рушника. Якщо необхідно — розділіть їх на шматочки. Після цього одягніть на шпажки або на палички для суші. Далі приготуйте карамель.

Для приготування сиропу необхідно:

Засипати цукор у металеву ємність.

Додати чисту холодну воду.

Поставити ємність на плиту, довести суміш до кипіння на невеликому вогні.

Варити приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи.

Перевірити, чи готова карамель, можна за допомогою холодної води. Якщо краплі сиропу застигають, суміш готова.

Далі потрібно полити фрукти готовим цукровим сиропом. Занурте шпажки у заздалегідь підготовану склянку крижаної води для швидкого застигання карамелі.

Готові фрукти у склі краще викладати на тарілку, змащену рослинною олією, щоб готові ласощі не прилипали до поверхні посуду.

Смачного!