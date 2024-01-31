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Як зробити фрукти у склі: кулінарний тренд із TikTok

31 Січня 2024, 11:37
Юлія Гайдук редакторка стрічки
фрукти, таця
Джерело: Pixabay

“Скляні” фрукти буквально заполонили TikTok. Це дуже простий та яскравий десерт, який можна приготувати до будь-якого свята. Впевнені, він обов’язково потішить рідних та гостей.

Факти ICTV підготували покроковий рецепт фруктів у склі.

Як зробити фрукти у склі — покроковий рецепт

Фрукти у склі — це яскраві ласощі в карамелі, які набагато корисніші, ніж магазинні цукерки. Користувачі соціальних мереж вже спробували приготувати цю оригінальну страву. Отже, час дізнатися, як самостійно зробити фрукти у склі на новорічний стіл.

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Інгредієнти:

  • Цукор — 200 г;
  • Очищена вода — 70-100 мл;
  • Улюблені фрукти — мандарини, ківі, виноград, шматочки ананаса, полуниця тощо.

Приготування:

Візьміть улюблені фрукти, помийте та обсушіть за допомогою рушника. Якщо необхідно — розділіть їх на шматочки. Після цього одягніть на шпажки або на палички для суші. Далі приготуйте карамель.

Для приготування сиропу необхідно:

  • Засипати цукор у металеву ємність.
  • Додати чисту холодну воду.
  • Поставити ємність на плиту, довести суміш до кипіння на невеликому вогні.
  • Варити приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи.

Перевірити, чи готова карамель, можна за допомогою холодної води. Якщо краплі сиропу застигають, суміш готова.

Далі потрібно полити фрукти готовим цукровим сиропом. Занурте шпажки у заздалегідь підготовану склянку крижаної води для швидкого застигання карамелі.

фрукти, шпажки

Фото: Pixabay

Готові фрукти у склі краще викладати на тарілку, змащену рослинною олією, щоб готові ласощі не прилипали до поверхні посуду.

Смачного!

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