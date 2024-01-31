“Скляні” фрукти буквально заполонили TikTok. Це дуже простий та яскравий десерт, який можна приготувати до будь-якого свята. Впевнені, він обов’язково потішить рідних та гостей.
Факти ICTV підготували покроковий рецепт фруктів у склі.
Як зробити фрукти у склі — покроковий рецепт
Фрукти у склі — це яскраві ласощі в карамелі, які набагато корисніші, ніж магазинні цукерки. Користувачі соціальних мереж вже спробували приготувати цю оригінальну страву. Отже, час дізнатися, як самостійно зробити фрукти у склі на новорічний стіл.
Інгредієнти:
- Цукор — 200 г;
- Очищена вода — 70-100 мл;
- Улюблені фрукти — мандарини, ківі, виноград, шматочки ананаса, полуниця тощо.
Приготування:
Візьміть улюблені фрукти, помийте та обсушіть за допомогою рушника. Якщо необхідно — розділіть їх на шматочки. Після цього одягніть на шпажки або на палички для суші. Далі приготуйте карамель.
Для приготування сиропу необхідно:
- Засипати цукор у металеву ємність.
- Додати чисту холодну воду.
- Поставити ємність на плиту, довести суміш до кипіння на невеликому вогні.
- Варити приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи.
Перевірити, чи готова карамель, можна за допомогою холодної води. Якщо краплі сиропу застигають, суміш готова.
Далі потрібно полити фрукти готовим цукровим сиропом. Занурте шпажки у заздалегідь підготовану склянку крижаної води для швидкого застигання карамелі.
Готові фрукти у склі краще викладати на тарілку, змащену рослинною олією, щоб готові ласощі не прилипали до поверхні посуду.
Смачного!