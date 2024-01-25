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Як зробити зефір в домашніх умовах – покроковий рецепт

25 Січня 2024, 14:05
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Як зробити зефір

Зефір – цей повітряний, ніжний десерт можна легко приготувати в домашніх умовах, використовуючи доступні кожному інгредієнти.

Що потрібно для приготування зефіру? У рецепті приготування зефіру немає нічого складного. Отримують його шляхом збивання фруктового або ягідного пюре з цукровим сиропом, розчиненим желатином та яєчним білком.

Як зробити зефір в домашніх умовах

Іноді так трапляється, що зефір не застигає. Що робити, щоб зефір застиг? В першу чергу, перед приготуванням, перевірте термін придатності желатину. А в процесі приготування строго дотримуйтеся рекомендованої кількості інгредієнтів і кроків приготування.

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Інгредієнти:

  • яблука кисло-солодкі або кислі – 500 г
  • яєчний білок – 1 шт.
  • ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)
  • цукор – 210 г
  • вода – 70 мл
  • желатин швидкорозчинний – 25 г
  • цукрова пудра – для посипання

Додатково:

  • кондитерський термометр

Білий зефір – рецепт:

  1. Яблука миємо, розрізаємо навпіл і видаляємо насіння.
  2. Деко застеляємо пергаментний папером, викладаємо яблука. Запікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин.
  3. Тим часом желатин висипаємо у маленьку каструльку, додаємо 3 ст. л. води, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилини.
  4. Поміщаємо каструльку з желатином на водяну баню і розігріваємо. Важливе правило – до кипіння желатин не доводимо.
  5. М’якоть яблук (без шкірки), збиваємо міксером до збільшення в об’ємі в декілька разів.
  6. Для приготування сиропу в каструльку всипаємо цукор і вливаємо 70 мл води. Варимо, поки сироп не досягне 110 °С (до “густої краплі”). Перевірити чи готовий сиром можна так: капніть в холодну воду трішки сиропу. Капля повинна бути пружна і не розчинятися у воді.
  7. Пюре з яблук трішки збиваємо і додаємо яєчний білок. Збиваємо, поки яблучно-білкова маса гарно не збільшиться в об’ємі й не побіліє.
  8. Тепер, тонкою цівкою, постійно збиваючи, вводимо гарячий сироп. Збиваємо далі, поки маса не стане ледь теплою.
  9. Поступово вводимо желатин і збиваємо, поки маса добре не загусне. Отримана маса повинна гарно тримати форму.
  10. Готову зефірну масу перекладаємо у кондитерський мішечок з насадкою і висаджуємо зефір на деко з пергаментним папером.
  11. Залишаємо зефір за кімнатної температури на 5-6 годин.
  12. Потім з’єднуємо половинки між собою і присипаємо цукровою пудрою.

Тепер ми знаємо як зробити зефір в домашніх умовах. Потіште себе та своїх рідних власноруч приготованими ласощами!

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Фото: Depositphotos

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