Як зробити зефір в домашніх умовах – покроковий рецепт

Зефір – цей повітряний, ніжний десерт можна легко приготувати в домашніх умовах, використовуючи доступні кожному інгредієнти.

Що потрібно для приготування зефіру? У рецепті приготування зефіру немає нічого складного. Отримують його шляхом збивання фруктового або ягідного пюре з цукровим сиропом, розчиненим желатином та яєчним білком.

Як зробити зефір в домашніх умовах

Іноді так трапляється, що зефір не застигає. Що робити, щоб зефір застиг? В першу чергу, перед приготуванням, перевірте термін придатності желатину. А в процесі приготування строго дотримуйтеся рекомендованої кількості інгредієнтів і кроків приготування.

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Інгредієнти:

яблука кисло-солодкі або кислі – 500 г

яєчний білок – 1 шт.

ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)

цукор – 210 г

вода – 70 мл

желатин швидкорозчинний – 25 г

цукрова пудра – для посипання

Додатково:

кондитерський термометр

Білий зефір – рецепт:

Яблука миємо, розрізаємо навпіл і видаляємо насіння. Деко застеляємо пергаментний папером, викладаємо яблука. Запікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин. Тим часом желатин висипаємо у маленьку каструльку, додаємо 3 ст. л. води, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилини. Поміщаємо каструльку з желатином на водяну баню і розігріваємо. Важливе правило – до кипіння желатин не доводимо. М’якоть яблук (без шкірки), збиваємо міксером до збільшення в об’ємі в декілька разів. Для приготування сиропу в каструльку всипаємо цукор і вливаємо 70 мл води. Варимо, поки сироп не досягне 110 °С (до “густої краплі”). Перевірити чи готовий сиром можна так: капніть в холодну воду трішки сиропу. Капля повинна бути пружна і не розчинятися у воді. Пюре з яблук трішки збиваємо і додаємо яєчний білок. Збиваємо, поки яблучно-білкова маса гарно не збільшиться в об’ємі й не побіліє. Тепер, тонкою цівкою, постійно збиваючи, вводимо гарячий сироп. Збиваємо далі, поки маса не стане ледь теплою. Поступово вводимо желатин і збиваємо, поки маса добре не загусне. Отримана маса повинна гарно тримати форму. Готову зефірну масу перекладаємо у кондитерський мішечок з насадкою і висаджуємо зефір на деко з пергаментним папером. Залишаємо зефір за кімнатної температури на 5-6 годин. Потім з’єднуємо половинки між собою і присипаємо цукровою пудрою.

Тепер ми знаємо як зробити зефір в домашніх умовах. Потіште себе та своїх рідних власноруч приготованими ласощами!

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