Як зробити зефір в домашніх умовах – покроковий рецепт

Зефір – цей повітряний, ніжний десерт можна легко приготувати в домашніх умовах, використовуючи доступні кожному інгредієнти.
Що потрібно для приготування зефіру? У рецепті приготування зефіру немає нічого складного. Отримують його шляхом збивання фруктового або ягідного пюре з цукровим сиропом, розчиненим желатином та яєчним білком.
Як зробити зефір в домашніх умовах
Іноді так трапляється, що зефір не застигає. Що робити, щоб зефір застиг? В першу чергу, перед приготуванням, перевірте термін придатності желатину. А в процесі приготування строго дотримуйтеся рекомендованої кількості інгредієнтів і кроків приготування.
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Інгредієнти:
- яблука кисло-солодкі або кислі – 500 г
- яєчний білок – 1 шт.
- ванільний цукор – 1 пакетик (8 г)
- цукор – 210 г
- вода – 70 мл
- желатин швидкорозчинний – 25 г
- цукрова пудра – для посипання
Додатково:
- кондитерський термометр
Білий зефір – рецепт:
- Яблука миємо, розрізаємо навпіл і видаляємо насіння.
- Деко застеляємо пергаментний папером, викладаємо яблука. Запікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин.
- Тим часом желатин висипаємо у маленьку каструльку, додаємо 3 ст. л. води, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилини.
- Поміщаємо каструльку з желатином на водяну баню і розігріваємо. Важливе правило – до кипіння желатин не доводимо.
- М’якоть яблук (без шкірки), збиваємо міксером до збільшення в об’ємі в декілька разів.
- Для приготування сиропу в каструльку всипаємо цукор і вливаємо 70 мл води. Варимо, поки сироп не досягне 110 °С (до “густої краплі”). Перевірити чи готовий сиром можна так: капніть в холодну воду трішки сиропу. Капля повинна бути пружна і не розчинятися у воді.
- Пюре з яблук трішки збиваємо і додаємо яєчний білок. Збиваємо, поки яблучно-білкова маса гарно не збільшиться в об’ємі й не побіліє.
- Тепер, тонкою цівкою, постійно збиваючи, вводимо гарячий сироп. Збиваємо далі, поки маса не стане ледь теплою.
- Поступово вводимо желатин і збиваємо, поки маса добре не загусне. Отримана маса повинна гарно тримати форму.
- Готову зефірну масу перекладаємо у кондитерський мішечок з насадкою і висаджуємо зефір на деко з пергаментним папером.
- Залишаємо зефір за кімнатної температури на 5-6 годин.
- Потім з’єднуємо половинки між собою і присипаємо цукровою пудрою.
Тепер ми знаємо як зробити зефір в домашніх умовах. Потіште себе та своїх рідних власноруч приготованими ласощами!
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