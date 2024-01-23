Рецепт маршмеллоу настільки простий, що впорається навіть початківець.

Що входить до складу маршмелоу? Желатин, цукор, вода, крохмаль і цукрова пудра. Це все що треба, щоб приготувати смачний зефір!

Маршмеллоу в домашніх умовах готується просто – рецепт читайте нижче.

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Приготовлений за цим рецептом маршмеллоу можна використовувати як приємний додаток до гарячого шоколаду або какао. Також він підходить для десертів, прикрашання тортів, а ще його можна смажити на багатті.

Як приготувати маршмеллоу

Інгредієнти:

желатин швидкорозчинний – 30 г

цукор – 440 г

ванільний цукор – 1 ч. л.

вода – 240 мл

крохмаль (кукурудзяний) – 100 г

сік лимона – 1-2 ч. л.

цукрова пудра – 150 г

олія – для змащення

Приготування:

Желатин висипаємо у невелику ємність і заливаємо 120 мл води. В каструлю висипаємо цукор та ванільний цукор, вливаємо 120 мл води і, періодично помішуючи, готуємо сироп. Після закипання готуємо 4-5 хвилин, вливаємо сік лимона, перемішуємо і знімаємо з вогню. Желатин розтоплюємо на водяній бані або у мікрохвильовій печі. До закипання не доводимо! Ще гарячий желатин переливаємо у зручний для збивання посуд і, за допомогою міксера, збиваємо 1 хвилину. Потім поступово вводимо гарячий сироп і збиваємо близько 10 хвилин. Отримана маса повинна гарно збільшитися в об’ємі, стати білою та тягнутися за вінчиком. Форму, в якій буде застигати маршмеллоу, застеляємо харчовою плівкою і трішки змащуємо олією. Перекладаємо масу в форму. Щоб гарно розрівняти поверхню, лопатку можна змастити олією. Накриваємо зефір харчовою плівкою і поміщаємо у холодильник на 3-7 годин. На стіл висипаємо суміш цукрової пудри з крохмалем і викладаємо маршмеллоу. Нарізаємо маршмеллоу на шматочки будь-якого розміру і гарно паніруємо. Потім панірування злегка струшуємо і викладаємо десерт на тарілку.

Якщо бажаєте отримати маршмеллоу інших кольорів, розділіть готову білкову масу на 3 частину. В одну частину додайте 1-2 ч. л. натурального соку будь-яких червоних ягід, а в іншу – морквяний сік. Третю частину білкової маси залиште білою.

Рецепт маршмеллоу в домашніх умовах простий та цікавий. Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.