Рецепт маршмеллоу настільки простий, що впорається навіть початківець.
Що входить до складу маршмелоу? Желатин, цукор, вода, крохмаль і цукрова пудра. Це все що треба, щоб приготувати смачний зефір!
Маршмеллоу в домашніх умовах готується просто – рецепт читайте нижче.
Приготовлений за цим рецептом маршмеллоу можна використовувати як приємний додаток до гарячого шоколаду або какао. Також він підходить для десертів, прикрашання тортів, а ще його можна смажити на багатті.
Як приготувати маршмеллоу
Інгредієнти:
- желатин швидкорозчинний – 30 г
- цукор – 440 г
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- вода – 240 мл
- крохмаль (кукурудзяний) – 100 г
- сік лимона – 1-2 ч. л.
- цукрова пудра – 150 г
- олія – для змащення
Приготування:
- Желатин висипаємо у невелику ємність і заливаємо 120 мл води.
- В каструлю висипаємо цукор та ванільний цукор, вливаємо 120 мл води і, періодично помішуючи, готуємо сироп. Після закипання готуємо 4-5 хвилин, вливаємо сік лимона, перемішуємо і знімаємо з вогню.
- Желатин розтоплюємо на водяній бані або у мікрохвильовій печі. До закипання не доводимо!
- Ще гарячий желатин переливаємо у зручний для збивання посуд і, за допомогою міксера, збиваємо 1 хвилину.
- Потім поступово вводимо гарячий сироп і збиваємо близько 10 хвилин. Отримана маса повинна гарно збільшитися в об’ємі, стати білою та тягнутися за вінчиком.
- Форму, в якій буде застигати маршмеллоу, застеляємо харчовою плівкою і трішки змащуємо олією.
- Перекладаємо масу в форму. Щоб гарно розрівняти поверхню, лопатку можна змастити олією.
- Накриваємо зефір харчовою плівкою і поміщаємо у холодильник на 3-7 годин.
- На стіл висипаємо суміш цукрової пудри з крохмалем і викладаємо маршмеллоу.
- Нарізаємо маршмеллоу на шматочки будь-якого розміру і гарно паніруємо.
- Потім панірування злегка струшуємо і викладаємо десерт на тарілку.
Якщо бажаєте отримати маршмеллоу інших кольорів, розділіть готову білкову масу на 3 частину. В одну частину додайте 1-2 ч. л. натурального соку будь-яких червоних ягід, а в іншу – морквяний сік. Третю частину білкової маси залиште білою.
Рецепт маршмеллоу в домашніх умовах простий та цікавий. Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.