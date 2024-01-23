Рецепт маршмеллоу настолько прост, что справится даже начинающий.

Что входит в состав маршмеллоу? Желатин, сахар, вода, крахмал и сахарная пудра. Это все что надо, чтобы приготовить вкусный зефир!

Маршмеллоу в домашних условиях готовится просто – рецепт читайте ниже.

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Приготовленный по этому рецепту маршмеллоу можно использовать как приятное дополнение к горячему шоколаду или какао. Также он подходит для десертов, украшения тортов, а еще его можно жарить на костре.

Как приготовить маршмеллоу

Ингредиенты:

желатин быстрорастворимый – 30 г

сахар – 440 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

вода – 240 мл

крахмал (кукурузный) – 100 г

сок лимона – 1-2 ч. л.

сахарная пудра – 150 г

растительное масло – для смазывания

Приготовление:

Желатин высыпаем в небольшую емкость и заливаем 120 мл воды. В кастрюлю высыпаем сахар и ванильный сахар, вливаем 120 мл воды и, периодически помешивая, готовим сироп. После закипания готовим 4-5 минут, вливаем сок лимона, перемешиваем и снимаем с огня. Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи. До закипания не доводим! Еще горячий желатин переливаем в удобную для взбивания посуду и, с помощью миксера, взбиваем 1 минуту. Затем постепенно вводим горячий сироп и взбиваем около 10 минут. Полученная масса должна хорошо увеличиться в объеме, стать белой и тянуться за венчиком. Форму, в которой будет застывать маршмеллоу, застилаем пищевой пленкой и немного смазываем маслом. Перекладываем массу в форму. Чтобы хорошо разровнять поверхность, лопатку можно смазать маслом. Накрываем зефир пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 3-7 часов. На стол высыпаем смесь сахарной пудры с крахмалом и выкладываем маршмеллоу. Нарезаем маршмеллоу на кусочки любого размера и хорошо панируем. Затем панировку слегка стряхиваем и выкладываем десерт на тарелку.

Если желаете получить маршмеллоу других цветов, разделите готовую белковую массу на 3 части. В одну часть добавьте 1-2 ч. л. натурального сока любых красных ягод, а в другую – морковный сок. Третью часть белковой массы оставьте белой.

Рецепт маршмеллоу в домашних условиях простой и интересный. Приятного аппетита!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.