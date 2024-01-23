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Рецепт маршмеллоу: как быстро приготовить дома

23 января 2024, 16:38
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Рецепт маршмеллоу

Рецепт маршмеллоу настолько прост, что справится даже начинающий.

Что входит в состав маршмеллоу? Желатин, сахар, вода, крахмал и сахарная пудра. Это все что надо, чтобы приготовить вкусный зефир!

Маршмеллоу в домашних условиях готовится просто – рецепт читайте ниже.

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Приготовленный по этому рецепту маршмеллоу можно использовать как приятное дополнение к горячему шоколаду или какао. Также он подходит для десертов, украшения тортов, а еще его можно жарить на костре.

Как приготовить маршмеллоу

Ингредиенты:

  • желатин быстрорастворимый – 30 г
  • сахар – 440 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • вода – 240 мл
  • крахмал (кукурузный) – 100 г
  • сок лимона – 1-2 ч. л.
  • сахарная пудра – 150 г
  • растительное масло – для смазывания

Приготовление:

  1. Желатин высыпаем в небольшую емкость и заливаем 120 мл воды.
  2. В кастрюлю высыпаем сахар и ванильный сахар, вливаем 120 мл воды и, периодически помешивая, готовим сироп. После закипания готовим 4-5 минут, вливаем сок лимона, перемешиваем и снимаем с огня.
  3. Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи. До закипания не доводим!
  4. Еще горячий желатин переливаем в удобную для взбивания посуду и, с помощью миксера, взбиваем 1 минуту.
  5. Затем постепенно вводим горячий сироп и взбиваем около 10 минут. Полученная масса должна хорошо увеличиться в объеме, стать белой и тянуться за венчиком.
  6. Форму, в которой будет застывать маршмеллоу, застилаем пищевой пленкой и немного смазываем маслом.
  7. Перекладываем массу в форму. Чтобы хорошо разровнять поверхность, лопатку можно смазать маслом.
  8. Накрываем зефир пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 3-7 часов.
  9. На стол высыпаем смесь сахарной пудры с крахмалом и выкладываем маршмеллоу.
  10. Нарезаем маршмеллоу на кусочки любого размера и хорошо панируем.
  11. Затем панировку слегка стряхиваем и выкладываем десерт на тарелку.

Если желаете получить маршмеллоу других цветов, разделите готовую белковую массу на 3 части. В одну часть добавьте 1-2 ч. л. натурального сока любых красных ягод, а в другую – морковный сок. Третью часть белковой массы оставьте белой.

Рецепт маршмеллоу в домашних условиях простой и интересный. Приятного аппетита!

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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