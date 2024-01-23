Рецепт маршмеллоу настолько прост, что справится даже начинающий.
Что входит в состав маршмеллоу? Желатин, сахар, вода, крахмал и сахарная пудра. Это все что надо, чтобы приготовить вкусный зефир!
Маршмеллоу в домашних условиях готовится просто – рецепт читайте ниже.
Приготовленный по этому рецепту маршмеллоу можно использовать как приятное дополнение к горячему шоколаду или какао. Также он подходит для десертов, украшения тортов, а еще его можно жарить на костре.
Как приготовить маршмеллоу
Ингредиенты:
- желатин быстрорастворимый – 30 г
- сахар – 440 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- вода – 240 мл
- крахмал (кукурузный) – 100 г
- сок лимона – 1-2 ч. л.
- сахарная пудра – 150 г
- растительное масло – для смазывания
Приготовление:
- Желатин высыпаем в небольшую емкость и заливаем 120 мл воды.
- В кастрюлю высыпаем сахар и ванильный сахар, вливаем 120 мл воды и, периодически помешивая, готовим сироп. После закипания готовим 4-5 минут, вливаем сок лимона, перемешиваем и снимаем с огня.
- Желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи. До закипания не доводим!
- Еще горячий желатин переливаем в удобную для взбивания посуду и, с помощью миксера, взбиваем 1 минуту.
- Затем постепенно вводим горячий сироп и взбиваем около 10 минут. Полученная масса должна хорошо увеличиться в объеме, стать белой и тянуться за венчиком.
- Форму, в которой будет застывать маршмеллоу, застилаем пищевой пленкой и немного смазываем маслом.
- Перекладываем массу в форму. Чтобы хорошо разровнять поверхность, лопатку можно смазать маслом.
- Накрываем зефир пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 3-7 часов.
- На стол высыпаем смесь сахарной пудры с крахмалом и выкладываем маршмеллоу.
- Нарезаем маршмеллоу на кусочки любого размера и хорошо панируем.
- Затем панировку слегка стряхиваем и выкладываем десерт на тарелку.
Если желаете получить маршмеллоу других цветов, разделите готовую белковую массу на 3 части. В одну часть добавьте 1-2 ч. л. натурального сока любых красных ягод, а в другую – морковный сок. Третью часть белковой массы оставьте белой.
Рецепт маршмеллоу в домашних условиях простой и интересный. Приятного аппетита!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.