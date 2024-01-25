Как сделать зефир в домашних условиях – пошаговый рецепт

Зефир – этот воздушный, нежный десерт можно легко приготовить в домашних условиях, используя доступные каждому ингредиенты.

Что нужно для приготовления зефира? В рецепте приготовления зефира нет ничего сложного. Получают его путем взбивания фруктового или ягодного пюре с сахарным сиропом, растворенным желатином и яичным белком.

Как сделать зефир в домашних условиях

Иногда так случается, что зефир не застывает. Что делать, чтобы зефир застыл? В первую очередь, перед приготовлением, проверьте срок годности желатина. А в процессе приготовления строго придерживайтесь рекомендованного количества ингредиентов и шагов приготовления.

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Ингредиенты:

яблоки кисло-сладкие или кислые – 500 г

яичный белок – 1 шт.

ванильный сахар – 1 пакетик (8 г)

сахар – 210 г

вода – 70 мл

желатин быстрорастворимый – 25 г

сахарная пудра – для посыпки

Дополнительно:

кондитерский термометр

Белый зефир – рецепт:

Яблоки моем, разрезаем пополам и удаляем семена. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем яблоки. Запекаем в духовке при 180 °С 35 минут. Тем временем желатин высыпаем в маленькую кастрюльку, добавляем 3 ст. л. воды, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Помещаем кастрюльку с желатином на водяную баню и разогреваем. Важное правило – до кипения желатин не доводим. Мякоть яблок (без кожуры), взбиваем миксером до увеличения в объеме в несколько раз. Для приготовления сиропа в кастрюльку всыпаем сахар и вливаем 70 мл воды. Варим, пока сироп не достигнет 110 °С (до “густой капли”). Проверить готов ли сыром можно так: капните в холодную воду немного сиропа. Капля должна быть упругая и не растворяться в воде. Пюре из яблок немного взбиваем и добавляем яичный белок. Взбиваем, пока яблочно-белковая масса хорошо не увеличится в объеме и не побелеет. Теперь, тонкой струйкой, постоянно взбивая, вводим горячий сироп. Взбиваем дальше, пока масса не станет едва теплой. Постепенно вводим желатин и взбиваем, пока масса хорошо не загустеет. Полученная масса должна хорошо держать форму. Готовую зефирную массу перекладываем в кондитерский мешочек с насадкой и высаживаем зефир на противень с пергаментной бумагой. Оставляем зефир при комнатной температуре на 5-6 часов. Затем соединяем половинки между собой и присыпаем сахарной пудрой.

Теперь мы знаем как сделать зефир в домашних условиях. Порадуйте себя и своих родных собственноручно приготовленным лакомством!

Фото: Depositphotos