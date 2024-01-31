“Стеклянные” фрукты буквально заполонили TikTok. Это очень простой и яркий десерт, который можно приготовить для любого праздника. Уверены, он обязательно порадует родных и гостей.
Факты ICTV подготовили пошаговый рецепт фруктов в стекле на праздничный стол.
Как сделать фрукты в стекле — пошаговый рецепт
Фрукты в стекле — это яркое лакомство в карамели, которое гораздо полезнее магазинных конфет. Пользователи социальных сетей уже попробовали приготовить это оригинальное блюдо.
Итак, пора узнать, как самостоятельно сделать фрукты в стекле на новогодний стол.
Ингредиенты:
- Сахар — 200 г;
- Очищенная вода — 70-100 мл;
- Любимые фрукты — мандарины, киви, виноград, кусочки ананаса, клубника и так далее.
Приготовление:
Возьмите любимые фрукты, помойте и обсушите с помощью полотенца. Если необходимо — разделите их на кусочки. После этого наденьте на шпажки или на палочки для суши. Далее приготовьте карамель.
Для приготовления сиропа необходимо:
- Засыпать сахар в металлическую емкость.
- Добавить чистую холодную воду.
- Поставить емкость на плиту и на небольшом огне довести смесь до кипения.
- Варить примерно 15 минут, постоянно помешивая.
Проверить, готова ли карамель, можно с помощью холодной воды. Если капли сиропа застывают, смесь готова.
Дальше полейте фрукты готовым сахарным сиропом. Окуните шпажки в заранее подготовленный стакан ледяной воды для быстрого застывания карамели.
Готовые фрукты в стекле лучше выкладывать на тарелку, смазанную растительным маслом, чтобы готовое лакомство не прилипало к поверхности посуды.
Приятного аппетита!