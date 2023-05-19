Молочний коктейль чудово підійде для спекотного літа. Основою цього напою є два інгредієнти: молоко та фрукти.
Факти ICTV пропонують три рецепти молочних коктейлів з полуниці.
Молочний коктейль з полуниці й морозива – рецепт
Інгредієнти
- полуниця – 300 г;
- біле морозиво – 150 г;
- молоко – 250 мл;
- мʼята – кілька листків.
Приготування
- Полуницю потрібно промити і позбутися плодоніжок.
- Перебийте полуницю з морозивом і мʼятою блендером.
- Коли суміш стане однорідною, додайте молоко і знову перебийте все блендером.
Молочний коктейль з полуниці та банану – рецепт
Інгредієнти
- полуниця – 6 шт.;
- банан – 1 шт.;
- молоко – 2 склянки.
Приготування
- Банан потрібно почистити і нарізати.
- Перебийте банан з полуницею.
- Додайте молоко і ще раз перебийте.
Молочний коктейль з полуниці – рецепт
Інгредієнти
- полуниця – 250 г;
- молоко – 300 мл.
Приготування
- Полуницю потрібно помити і видалити плодоніжки.
- Наріжте полуницю і збийте блендером.
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