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Їжа

Молочний коктейль з полуниці – покроковий рецепт

19 Травня 2023, 17:39
Асоян Каріна редакторка стрічки
молочный коктейль рецепт
Джерело: Unsplash

Молочний коктейль чудово підійде для спекотного літа. Основою цього напою є два інгредієнти: молоко та фрукти.

Факти ICTV пропонують три рецепти молочних коктейлів з полуниці.

Молочний коктейль з полуниці й морозива – рецепт

Інгредієнти

  • полуниця – 300 г;
  • біле морозиво – 150 г;
  • молоко – 250 мл;
  • мʼята – кілька листків.

Приготування

  1. Полуницю потрібно промити і позбутися плодоніжок.
  2. Перебийте полуницю з морозивом і мʼятою блендером.
  3. Коли суміш стане однорідною, додайте молоко і знову перебийте все блендером.

Молочний коктейль з полуниці та банану – рецепт

Інгредієнти

  • полуниця – 6 шт.;
  • банан – 1 шт.;
  • молоко – 2 склянки.

Приготування

  1. Банан потрібно почистити і нарізати.
  2. Перебийте банан з полуницею.
  3. Додайте молоко і ще раз перебийте.

Молочний коктейль з полуниці – рецепт

Інгредієнти

  • полуниця – 250 г;
  • молоко – 300 мл.

Приготування

  1. Полуницю потрібно помити і видалити плодоніжки.
  2. Наріжте полуницю і збийте блендером.
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