19 Травня 2023, 17:39 Асоян Каріна редакторка стрічки

Молочний коктейль чудово підійде для спекотного літа. Основою цього напою є два інгредієнти: молоко та фрукти. Факти ICTV пропонують три рецепти молочних коктейлів з полуниці. Молочний коктейль з полуниці й морозива – рецепт Інгредієнти полуниця – 300 г;

біле морозиво – 150 г;

молоко – 250 мл;

мʼята – кілька листків. Приготування Полуницю потрібно промити і позбутися плодоніжок. Перебийте полуницю з морозивом і мʼятою блендером. Коли суміш стане однорідною, додайте молоко і знову перебийте все блендером. Молочний коктейль з полуниці та банану – рецепт Інгредієнти полуниця – 6 шт.;

банан – 1 шт.;

молоко – 2 склянки. Приготування Банан потрібно почистити і нарізати. Перебийте банан з полуницею. Додайте молоко і ще раз перебийте. Молочний коктейль з полуниці – рецепт Інгредієнти полуниця – 250 г;

молоко – 300 мл. Приготування Полуницю потрібно помити і видалити плодоніжки. Наріжте полуницю і збийте блендером. Читайте також: Смузі з полуниці: легкий рецепт корисного напою

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