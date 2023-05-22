Не існує більш бажаних ласощів влітку, ніж кілька кульок смачного морозива. Такий десерт можна з легкістю приготувати вдома з мінімуму інгредієнтів. Як зробити морозиво вдома з молока – читайте в матеріалі.

Морозиво з молока: простий рецепт

Інгредієнти:

молоко (3.2% жирності) – 1 склянка;

яйце куряче – 1 штука;

цукор – 2 столові ложки;

ванілін до смаку.

Спосіб приготування:

В першу чергу розітріть яйце з цукром та ваніліном, але масу не збивайте. Влийте молоко, гарно розмішуючи масу. Поставте все це на вогонь (при цьому, не кип’ятіть суміш). Як тільки відчуєте, що вона починає закипати, зніміть з вогню. Збийте все міксером. Розкладіть по формах і поставте в морозилку на 5-6 годин. Додайте в морозиво ягоди або подрібнений шоколад до смаку.

Морозиво з молока з додаванням полуниці

Інгредієнти:

молоко – 250 мл;

вершки – 350 г;

полуниця – 600 г;

цукор – 150 г;

яєчний жовток – 6 шт.

Спосіб приготування:

Доведіть до кипіння вершки та молоко і відразу ж вимкніть. Відсипте 120 г цукру, змішайте його з жовтками та збийте вінчиком до отримання повітряної маси. Влийте в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрийте харчовою плівкою. Підігрійте до кипіння в мікрохвильовій печі та відправте в морозилку. Полуницю розріжте на четвертинки й посипте цукром. Дайте постояти, щоб пустила сік. Коли морозиво охолоне, пересипте в нього полуницю разом із соком і перемішайте.

Морозиво з молока з додаванням шоколаду

Інгредієнти:

шоколад – 50 г;

молоко – 3 ст.;

жовток – 4 шт.;

цукор – 200 г.

Спосіб приготування: