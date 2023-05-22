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Їжа

Як зробити морозиво вдома з молока: 3 рецепти

22 Травня 2023, 17:54
Анна Голішевська редакторка стрічки
Морозиво
Джерело: Unsplash

Не існує більш бажаних ласощів влітку, ніж кілька кульок смачного морозива. Такий десерт можна з легкістю приготувати вдома з мінімуму інгредієнтів. Як зробити морозиво вдома з молока – читайте в матеріалі.

Морозиво з молока: простий рецепт

Інгредієнти:

  • молоко (3.2% жирності) – 1 склянка;
  • яйце куряче – 1 штука;
  • цукор – 2 столові ложки;
  • ванілін до смаку.

Спосіб приготування:

  1. В першу чергу розітріть яйце з цукром та ваніліном, але масу не збивайте.
  2. Влийте молоко, гарно розмішуючи масу.
  3. Поставте все це на вогонь (при цьому, не кип’ятіть суміш). Як тільки відчуєте, що вона починає закипати, зніміть з вогню.
  4. Збийте все міксером.
  5. Розкладіть по формах і поставте в морозилку на 5-6 годин.
  6. Додайте в морозиво ягоди або подрібнений шоколад до смаку.

Морозиво з молока з додаванням полуниці

Інгредієнти:

  • молоко –  250 мл;
  • вершки – 350 г;
  • полуниця – 600 г;
  • цукор – 150 г;
  • яєчний жовток – 6 шт.

Спосіб приготування:

  1. Доведіть до кипіння вершки та молоко і відразу ж вимкніть.
  2. Відсипте 120 г цукру, змішайте його з жовтками та збийте вінчиком до отримання повітряної маси.
  3. Влийте в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрийте харчовою плівкою.
  4. Підігрійте до кипіння в мікрохвильовій печі та відправте в морозилку.
  5. Полуницю розріжте на четвертинки й посипте цукром. Дайте постояти, щоб пустила сік.
  6. Коли морозиво охолоне, пересипте в нього полуницю разом із соком і перемішайте.

Морозиво з молока з додаванням шоколаду

Інгредієнти:

  • шоколад – 50 г;
  • молоко – 3 ст.;
  • жовток –  4 шт.;
  • цукор – 200 г.

Спосіб приготування:

  1. В першу чергу доведіть до кипіння молоко на середньому вогні. Потім всипте в нього натертий шоколад.
  2. Ретельно розмішайте, аби шоколад добре розчинився, та зніміть з плити, щоб маса трохи охолола.
  3. З’єднайте жовтки з цукром, збийте в пишну повітряну піну. Поступово введіть збиті жовтки в шоколадно-молочну суміш, постійно помішуючи вінчиком.
  4. Поставте масу на повільний вогонь і, не припиняючи мішати, варіть до загустіння. Не допускайте кипіння, бо жовтки згорнуться.
  5. Перелийте морозиво в лоток або порційні стаканчики та поставте заморожуватися на 4-6 год. Перед подачею прикрасьте тертим шоколадом.
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