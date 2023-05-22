Не існує більш бажаних ласощів влітку, ніж кілька кульок смачного морозива. Такий десерт можна з легкістю приготувати вдома з мінімуму інгредієнтів. Як зробити морозиво вдома з молока – читайте в матеріалі.
Морозиво з молока: простий рецепт
Інгредієнти:
- молоко (3.2% жирності) – 1 склянка;
- яйце куряче – 1 штука;
- цукор – 2 столові ложки;
- ванілін до смаку.
Спосіб приготування:
- В першу чергу розітріть яйце з цукром та ваніліном, але масу не збивайте.
- Влийте молоко, гарно розмішуючи масу.
- Поставте все це на вогонь (при цьому, не кип’ятіть суміш). Як тільки відчуєте, що вона починає закипати, зніміть з вогню.
- Збийте все міксером.
- Розкладіть по формах і поставте в морозилку на 5-6 годин.
- Додайте в морозиво ягоди або подрібнений шоколад до смаку.
Морозиво з молока з додаванням полуниці
Інгредієнти:
- молоко – 250 мл;
- вершки – 350 г;
- полуниця – 600 г;
- цукор – 150 г;
- яєчний жовток – 6 шт.
Спосіб приготування:
- Доведіть до кипіння вершки та молоко і відразу ж вимкніть.
- Відсипте 120 г цукру, змішайте його з жовтками та збийте вінчиком до отримання повітряної маси.
- Влийте в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрийте харчовою плівкою.
- Підігрійте до кипіння в мікрохвильовій печі та відправте в морозилку.
- Полуницю розріжте на четвертинки й посипте цукром. Дайте постояти, щоб пустила сік.
- Коли морозиво охолоне, пересипте в нього полуницю разом із соком і перемішайте.
Морозиво з молока з додаванням шоколаду
Інгредієнти:
- шоколад – 50 г;
- молоко – 3 ст.;
- жовток – 4 шт.;
- цукор – 200 г.
Спосіб приготування:
- В першу чергу доведіть до кипіння молоко на середньому вогні. Потім всипте в нього натертий шоколад.
- Ретельно розмішайте, аби шоколад добре розчинився, та зніміть з плити, щоб маса трохи охолола.
- З’єднайте жовтки з цукром, збийте в пишну повітряну піну. Поступово введіть збиті жовтки в шоколадно-молочну суміш, постійно помішуючи вінчиком.
- Поставте масу на повільний вогонь і, не припиняючи мішати, варіть до загустіння. Не допускайте кипіння, бо жовтки згорнуться.
- Перелийте морозиво в лоток або порційні стаканчики та поставте заморожуватися на 4-6 год. Перед подачею прикрасьте тертим шоколадом.
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