Улучшение здоровья сердца, костей, кишечника, укрепление иммунитета, уменьшение риска воспалений и даже тревожных расстройств. Все эти возможности приписывают квашеной капусте.

Однако, как оказалось, пока нет ни одного исследования на людях, которое бы показало прямую связь между любым из перечисленных плюсов и употреблением самой квашеной капусты.

Чем богата квашеная капуста

Есть множество научных исследований, которые подтверждают пользу ферментированных продуктов (квашеная капуста к ним относится). Ученые доказали, что диеты, богатые клетчаткой или пробиотиками (это и про квашеную капусту), снижают риск сердечных заболеваний и уровень холестерина в крови.

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Кроме того, доказано, что пробиотики могут облегчить симптомы различных заболеваний — от серьёзных инфекций до обычной простуды — и способствуют более быстрому выздоровлению.

Нельзя не упомянуть, что квашеная капуста богата витамином С, одна порция этой капусты обеспечивает 23-28% рекомендуемой дневной нормы.

Исследователи, изучавшие возможности витамина K2 (а квашеная капуста — настоящий источник этого витамина), напрямую связывают его с улучшением здоровья артерий.

Ученые доказали, что этот же витамин способствует укреплению костей, помогая лучше усваивать кальций. У людей с остеопорозом на 60-81% меньше шансов получить переломы костей, если они регулярно принимают добавки с витамином K2.

Квашеная капуста — против рака

Существуют некоторые доказательства того, что диета с высоким содержанием белокочанной или квашеной капусты снижает риск некоторых видов рака.

В одном из исследований изучалась роль антиоксидантов и других растительных питательных веществ, содержащихся в квашеной капусте, в предотвращении повреждения клеток, которое может привести к раку.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые ели еженедельно более трех порций капусты, в том числе квашеной, имели на 72% меньше шансов заболеть раком молочной железы по сравнению с теми, кто ел 1,5 порции или меньше.

Однако для того, чтобы понять, что стоит за этими выводами, необходимо провести гораздо больше исследований.

Несмотря на это, диетологи называют квашеную капусту универсальным полезным продуктом при сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических воспалениях, болезнях костей, при снижении иммунитета и даже для профилактики онкологических заболеваний.

И, похоже, они таки правы.

Что такое живая квашеная капуста

Квашеная капуста обычно состоит всего из двух ингредиентов: нашинкованной капусты и соли. Традиционно этот процесс предусматривает брожение капусты за счет природных бактерий. Это, так называемая, живая капуста. И все вышеперечисленные ее оздоровительные свойства характерны именно для нее.

Коммерческие производители могут использовать собственные закваски для брожения, а еще — сахар и другие добавки. Это уже не может называться живым продуктом.

Кому не стоит включать в рацион квашеную капусту

Если у вас высокое кровяное давление или вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, квашеная капуста может быть не лучшим выбором для вас. И хотя в одной порции капусты содержится менее 1 тыс. мг натрия, все же стоит посоветоваться с врачом.

Квашеная капуста содержит высокий уровень тирамина. Тирамин может опасно взаимодействовать с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), классом препаратов, которые используются для лечения тревоги и депрессии.

Если вы принимаете ингибиторы МАО, поговорите со своим врачом, прежде чем добавлять квашеную капусту в свой рацион.

В квашеной капусте много гистамина, который может быть ответственен за проблемы с пищеварением и вызывать похожие на аллергию симптомы у некоторых людей.

Вполне возможно, что употребление квашеной капусты может вызвать или ухудшить эти реакции.

Источник: Zoe