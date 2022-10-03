Квашеная капуста – самая полезная заготовка на зиму. Ферментированный продукт хорошо влияет на пищеварительную систему, а витамин С просто зашкаливает в ней, помогая противостоять простуде. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить квашеную капусту за три дня.

Ингредиенты:

на 1,5 л банка

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1 кг капусты

3 лавровых листа

1 морковь

1 ст. л. соли

700 мл воды

Очистите капусту, снимите поврежденные или твердые верхние листья, вырежьте сердцевину. На 1,5 л банку требуется 1 кг. Помойте овощ под струей холодной воды и оботрите кухонным полотенцем. Очистите морковь.

Кочан капусты пошинкуйте ножом, или воспользуйтесь экономкой.

Натрите морковь. Перемешайте капусту и морковь. Добавьте к смеси 3 лавровых листа. Положите все в чистую банку хорошо утрамбовывая, чтобы не было пустот.

В отдельной посуде смешайте 700 мл кипятка и 1 ст. ложку соли. Перемешайте, пока соль не растворится. Залейте раствором емкость с капустой. Поставьте банку в глубокую миску на случай, если рассол начнет вытекать, и оставьте в теплом месте.

Через сутки проколите капусту ножом или шампуром до самого дня емкости, чтобы вышли газы, которые создаются во время брожения.

Пену на поверхности рассола тоже тщательно убирайте, пока не закончится процесс брожения. Об этом будет свидетельствовать тот факт, что пена перестанет появляться, а рассол в банке станет прозрачным.

Полностью капуста готова она будет через трое суток. Удерживайте продукт плотно закрытым в холодильнике.