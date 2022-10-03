Квашена капуста – найкорисніша заготовка на зиму. Ферментований продукт добре впливає на систему травлення, а вітамін С просто зашкалює в ній, допомагаючи протистояти застуді. Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати квашену капусту за три дні.

Інгредієнти:

На 1,5 л банку

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1 кг капусти

3 лаврові листи

1 морква

1 ст. л. солі

700 мл води

Очистьте капусту, зніміть пошкоджене чи тверде верхнє листя, виріжте серцевину. На 1,5 л банку потрібно 1 кг. Помийте овоч під струменем холодної води та обітріть кухонним рушником. Очистьте моркву.

Качан капусти пошинкуйте ножем, або скористайтеся економкою.

Натріть моркву. Перемішайте капусту та моркву. Додайте до суміші 3 лаврові листи. Покладіть все у чисту банку гарно утрамбовуючи, щоб не було пустот.

В окремому посуді змішайте 700 мл окропу та 1 ст. ложку солі. Перемішайте, допоки сіль не розчиниться. Залийте розчином ємність з капустою. Поставте банку у глибоку миску, на випадок, якщо розсіл почне витікати, і залиште у теплому місці.

Через добу проколіть капусту ножем чи шампуром до самого дня ємності, щоб вийшли гази, які створюються під час бродіння.

Піну на поверхні розсолу теж ретельно прибирайте, аж допоки не закінчиться процес бродіння. Про це свідчитиме той факт, що піна перестане з’являтися, а розсіл у банці стане прозорим.

Повністю капуста готова вона буде через три доби. Продукт тримайте щільно закритим у холодильнику.