Хімічні атаки призводять до забруднення довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого.
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило інструкцію для громадян із вказівками, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімічному підприємстві з оксидами азоту.
У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві необхідно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
У разі евакуації потрібно взяти з собою аптечку. Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Також необхідно використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином харчової соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
– Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Нічого не їжте і не пийте, – наголосили у МОЗ.
Людині потрібно якомога швидше залишити зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.
Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту:
- постраждалого слід негайно винести на свіже повітря;
- слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин та змінити одяг;
- промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин;
- дайте постраждалому випити якомога більше води.