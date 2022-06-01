Хімічні атаки призводять до забруднення довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило інструкцію для громадян із вказівками, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімічному підприємстві з оксидами азоту.

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві необхідно:

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щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації потрібно взяти з собою аптечку. Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Також необхідно використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином харчової соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

– Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Нічого не їжте і не пийте, – наголосили у МОЗ.

Людині потрібно якомога швидше залишити зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту: