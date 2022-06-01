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Хімічна атака або аварія на хімпідприємстві: у МОЗ розповіли, що робити

1 Червня 2022, 10:44
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
хімічна атака
Джерело: Depositphotos

Хімічні атаки призводять до забруднення довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило інструкцію для громадян із вказівками, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімічному підприємстві з оксидами азоту.

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві необхідно:

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  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
  • вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації потрібно взяти з собою аптечку. Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Також необхідно використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином харчової соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

– Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Нічого не їжте і не пийте, – наголосили у МОЗ.

Людині потрібно якомога швидше залишити зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту:

  • постраждалого слід негайно винести на свіже повітря;
  • слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин та змінити одяг;
  • промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин;
  • дайте постраждалому випити якомога більше води.
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Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, МОЗ України, Російська агресія, Хімічна зброя
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