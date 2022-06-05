На час дії воєнного стану в Україні змінено правила ввезення, реєстрації та зберігання лікарських препаратів. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Серед змін:

дозволено перевезення лікарських засобів транспортом загального користування та в поштових або багажних відправленнях за умови дотримання їх умов зберігання, визначених виробником;

за умови дотримання їх умов зберігання, визначених виробником; дозволено зберігання лікарських засобів у складських приміщеннях, відомостей про яких немає в ліцензійному реєстрі виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), за умови дотримання їх умов зберігання, визначених виробником.

На період воєнного стану МОЗ максимально спростив реєстрацію та екстрену реєстрацію лікарських засобів, рецептурний відпуск з аптек тощо. Завдяки цьому весь ланцюг постачання фармпродукції в Україні працює стабільно, а пацієнти отримують необхідні препарати.

Зараз дивляться

Наразі міністерство розробляє критерії для скасування реєстрації лікарських засобів, вироблених в Росії та Білорусі. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Наразі він очікує підпису президента Володимира Зеленського.