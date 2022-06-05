Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

На період воєнного стану: МОЗ змінило правила ввезення, реєстрації та зберігання ліків

5 Червня 2022, 11:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
На період воєнного стану: МОЗ змінило правила ввезення, реєстрації та зберігання ліків
Джерело: Depositphotos

На час дії воєнного стану в Україні змінено правила ввезення, реєстрації та зберігання лікарських препаратів. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Серед змін:

  • дозволено перевезення лікарських засобів транспортом загального користування та в поштових або багажних відправленнях за умови дотримання їх умов зберігання, визначених виробником;
  • дозволено зберігання лікарських засобів у складських приміщеннях, відомостей про яких немає в ліцензійному реєстрі виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), за умови дотримання їх умов зберігання, визначених виробником.
Читайте також:
лікарнянийЯк отримати е-лікарняний під час перебування за кордоном – інструкція МОЗ

На період воєнного стану МОЗ максимально спростив реєстрацію та екстрену реєстрацію лікарських засобів, рецептурний відпуск з аптек тощо. Завдяки цьому весь ланцюг постачання фармпродукції в Україні працює стабільно, а пацієнти отримують необхідні препарати.

Зараз дивляться

Наразі міністерство розробляє критерії для скасування реєстрації лікарських засобів, вироблених в Росії та Білорусі. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Наразі він очікує підпису президента Володимира Зеленського.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Ліки, МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь