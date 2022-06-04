Міністерство охорони здоров’я України розповіло алгоритм отримання е-лікарняного під час перебування за кордоном.

У відомстві наголосили, що йдеться про такі категорії непрацездатності:

захворювання або травма загального характеру,

догляд за хворою дитиною,

вагітність та пологи,

ортопедичне протезування.

У зазначених випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат.

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– Якщо захворіли, зверніться за медичною допомогою до лікаря в країні, де перебуваєте. У лікаря потрібно отримати документальне підтвердження отримання меддопомоги та самого факту тимчасової втрати непрацездатності, – зазначили у МОЗ.

Потім потрібно зв’язатися з українським лікарем, який перебуває в Україні та має доступ та можливість працювати в ЕСОЗ. Надати підтвердження (через месенджер, пошту) набуття тимчасової непрацездатності – довідка чи виписка, у якому буде вказаний діагноз пацієнта.

На підставі іноземного медичного документа лікар створить в ЕСОЗ медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Також на підставі медичного висновку автоматично сформується електронний листок непрацездатності.

Електронний листок непрацездатності надійде роботодавцю пацієнта в його кабінет страхувальника, а також відобразиться в самого пацієнта в його особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Через сім днів з дати закриття електронний лікарняний переходить у статус Готово до сплати. Це означає, що роботодавець може приступити до опрацювання е-лікарняного і призначення за ним допомоги.

Роботодавець сформує за вашим лікарняним заяву-розрахунок та подасть її до Фонду соціального страхування України на оплату.

Слідкувати за станом оплати лікарняних і декретних допомог можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ.

У МОЗ зазначили, що строк дії медичного висновку про тимчасову непрацездатність визначається іноземним медичним документом, але не може перевищувати:

30 днів – для категорій Захворювання або травма загального характеру та Ортопедичне протезування (якщо непрацездатність триває довше, необхідно буде надати актуальний медичний документ);

14 днів – для категорії Догляд за хворою дитиною, якщо дитина лікується амбулаторно.