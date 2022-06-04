Министерство здравоохранения Украины рассказало алгоритм получения э-больничного во время пребывания за границей.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о таких категориях нетрудоспособности:

заболевание или травма общего характера,

уход за больным ребенком,

беременность и роды,

ортопедическое протезирование.

В указанных случаях граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат.

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— Если заболели, обратитесь за медицинской помощью к врачу в стране, где вы находитесь. У врача нужно получить документальное подтверждение получения медпомощи и самого факта временной потери нетрудоспособности, — отметили в Минздраве.

Затем следует связаться с украинским врачом, который находится в Украине и имеет доступ, и возможность работать в ЭСЗ. Предоставить подтверждение (через мессенджер, почту) приобретение временной нетрудоспособности — справка или выписка, в которой будет указан диагноз пациента.

На основании иностранного медицинского документа врач создаст в ЭСЗ медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Также на основании медицинского заключения автоматически сформируется электронный лист нетрудоспособности.

Электронный листок нетрудоспособности поступит работодателю пациента в его кабинет страхователя, а также отразится у самого пациента в его личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

Через семь дней с даты закрытия электронный больничный переходит в статус Готово к оплате. Это значит, что работодатель может приступить к проработке э-больничного и назначению за ним помощи.

Работодатель сформирует по вашему больничному заявление-расчет и подаст его в Фонд социального страхования Украины на оплату.

Следить за состоянием оплаты больничных и декретных пособий можно онлайн в телеграмм-канале ФССУ.

В Минздраве отметили, что срок действия медицинского заключения о временной нетрудоспособности определяется иностранным медицинским документом, но не может превышать:

30 дней – для категорий Заболевание или травма общего характера и ортопедическое протезирование (если нетрудоспособность длится дольше, необходимо будет предоставить актуальный медицинский документ);

14 дней – для категории Уход за больным ребенком, если ребенок лечится амбулаторно.