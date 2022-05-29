У 2022 році затверджено особливий порядок вступу до медичних вищих навчальних закладів. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Майбутні студенти, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, будуть звільнені від складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що абітурієнти зможуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Повідомляється також, що конкурсний відбір для вступу на перший курс буде проводитися за результатами вступних іспитів у формі національного мультипредметного тесту (НМТ).

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Також для конкурсного відбору можуть бути зараховані бали ЗНО, отримані у 2019-2021 роках з трьох конкурсних предметів. Водночас результати ЗНО можуть бути зараховані замість відповідних предметів НТМ, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Формула обчислення конкурсного бала:

КБ = К1×П1+К2×П2+К3×П3+ОУ

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти з предметів НМТ, які для всіх дев’яти спеціальностей галузі знань 22 складають: Українська мова – 0,35; математика – 0,4; Історія України – 0,25.

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого і третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів вищої освіти для вступу до нього;

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати професійного іспиту.

Також цього року для медичних спеціальностей не діятимуть підвищені вимоги до мінімальної кількості балів за вступними випробуваннями. Заклад вищої освіти в правилах приймання буде самостійно визначати конкурсний бал, з яким вступник допускається до участі в конкурсі.

Реєстрація електронних кабінетів вступників на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти розпочнеться 1 липня.

Приймання заяв та документів починається 29 липня і закінчується о 18.00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами НМТ, що був складений з 1 по 18 липня.