В 2022 году утвержден особый порядок поступления в медицинские высшие учебные заведения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Будущие студенты, которые имеют свидетельство о получении полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году, будут освобождены от сдачи государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что абитуриенты смогут подать до пяти заявлений на места государственного и регионального заказа и до 20 заявлений на небюджетные конкурсные предложения.

Сообщается также, что конкурсный отбор для поступления на первый курс будет производиться по результатам вступительных экзаменов в форме национального мультипредметного теста (НМТ).

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Также для конкурсного отбора могут быть засчитаны баллы ВНО, полученные в 2019-2021 годах по трем конкурсным предметам. При этом результаты ВНО могут быть засчитаны вместо соответствующих предметов теста, если разница баллов НМТ и ВНО по соответствующему предмету не превышает 15 баллов.

Формула вычисления конкурсного балла:

КБ = К1×П1+К2×П2+К3×П3+ОУ

П1, П2, П3 – оценки по первому, второму и третьему предметам;

ОУ – балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов высшего образования для поступления в него;

К1, К2, К3 – неотъемлемые весовые коэффициенты по предметам НМТ, которые для всех девяти специальностей отрасли знаний 22 Здравоохранение составляют: украинский язык – 0,35; математика – 0,4; история Украины – 0,25.

Для конкурсного отбора лиц, которые на основе степени бакалавра поступают на обучение для получения степени магистра, засчитываются результаты профессионального экзамена.

Также в этом году для медицинских специальностей не будут действовать повышенные требования к минимальному количеству баллов по вступительным испытаниям. Заведение высшего образования в правилах приема будет самостоятельно определять конкурсный балл, с которым поступающий допускается к участию в конкурсе.

Регистрация электронных кабинетов поступающих на первый курс для получения степени младшего бакалавра, бакалавра, магистра на основе полного общего среднего образования по дневной форме получения образования, начнется 1 июля.

Прием заявлений и документов начинается 29 июля и заканчивается в 18.00 23 августа – для лиц, поступающих по результатам НМТ, которые были составлены с 01 по 18 июля.