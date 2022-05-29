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На основе гидрогелей: украинские ученые изобрели уникальные повязки для лечения ожогов и ран

29 мая 2022, 09:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гідрогелеві повязки

Ученые Института физики НАН Украины разработали перевязочные материалы на основе радиационно сшитых гидрогелей, которые предназначены для лечения ран и ожогов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Института.

— К сожалению, наши воины до сих пор не имеют возможности пользоваться новыми перевязочными материалами из-за отсутствия их серийного производства, — отмечается в сообщении.

Сообщается о главных преимуществах этих уникальных повязок.

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Главные преимущества:

  • дают мгновенный эффект обезболивания – вода, из которой на 90-95% состоит гидрогель, сразу охлаждает рану и останавливает процесс разрушения тканей;
  • полностью стерильные;
  • очищают рану, впитывая из нее различные выделения;
  • антисептическая функция: состав раствора предусматривает возможность добавления различных лекарственных препаратов – как в содержание гидрогеля, так и на внешнюю поверхность уже наложенной повязки;
  • пропускают сквозь себя воду, так что если повязку поливать жидкими лекарствами, обезболивающими, кровоостанавливающими, антисептическими и другими, то они беспрепятственно попадают на рану или ожог;
  • защитная функция: микробы на пораженное место попасть не смогут, поскольку их размеры больше размеров ячеек сетки материала;
  • не прилипают к ране, что делает процесс снятия повязки нетравматичным и вполне безболезненным;
  • прозрачные, что позволяет контролировать состояние раны, не заглядывая каждый раз под повязку;
  • практически герметичны, а значит, могут пригодиться также при предупреждении угрозы открытого пневмоторакса;
  • безопасные, биосовместимые и биологически инертные.

Отмечается, что работа ученых Института физики НАН Украины совместно с сотрудниками кафедры высокомолекулярных соединений КНУ имени Тараса Шевченко и специалистами ПАО НПЦ Борщаговский химико-фармацевтический завод является сугубо волонтерской.

Поэтому ученые, имея уже готовую лабораторную технологию, приглашают частных предпринимателей профинансировать потенциально прибыльный бизнес и одновременно приобщиться к делу спасения человеческих жизней и усиления обороноспособности нашей страны.

Источник: НАН Украины

Теги
Війна в Україні, лікування, НАНУ
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