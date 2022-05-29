Вчені Інституту фізики НАН України розробили перев’язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих гідрогелів, які призначені для лікування ран і опіків.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники Інституту.

– На жаль, наші воїни досі не мають можливості користуватися новими перев’язувальними матеріалами через відсутність їх серійного виробництва,-наголошується в повідомленні.

Повідомляється про головні переваги цих унікальних пов’язок.

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Головні переваги:

дають миттєвий ефект знеболювання – вода, з якої на 90-95% складається гідрогель, відразу охолоджує рану і зупиняє процес руйнування тканин;

повністю стерильні;

очищають рану, вбираючи з неї різні виділення;

антисептична функція: склад розчину передбачає можливість додавання різних лікарських препаратів – як у вміст гідрогелю, так і на зовнішню поверхню вже накладеної пов’язки;

пропускають крізь себе воду, так що якщо пов’язку поливати рідкими ліками, знеболюючими, кровоспинними, антисептичними та іншими, то вони безперешкодно потрапляють на рану або опік;

захисна функція: мікроби на уражене місце потрапити не зможуть, оскільки їхні розміри більше розмірів осередків сітки матеріалу;

не прилипають до рани, що робить процес зняття пов’язки нетравматичним і цілком безболісним;

прозорі, що дозволяє контролювати стан рани, не заглядаючи кожен раз під пов’язку;

практично герметичні, а значить, можуть стати в нагоді також при попередженні загрози відкритого пневмотораксу;

безпечні, біосумісні та біологічно інертні.

Зазначається, що робота вчених Інституту фізики НАН України спільно зі співробітниками кафедри високомолекулярних сполук КНУ імені Тараса Шевченка та фахівцями ПАТ НВЦ Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод є суто волонтерською.

Тому вчені, маючи вже готову лабораторну технологію, запрошують приватних підприємців профінансувати потенційно прибутковий бізнес і одночасно долучитися до справи порятунку людських життів і посилення обороноздатності нашої країни.

Джерело: НАН України