Вчені Інституту фізики НАН України розробили перев’язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих гідрогелів, які призначені для лікування ран і опіків.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники Інституту.
– На жаль, наші воїни досі не мають можливості користуватися новими перев’язувальними матеріалами через відсутність їх серійного виробництва,-наголошується в повідомленні.
Повідомляється про головні переваги цих унікальних пов’язок.
Головні переваги:
- дають миттєвий ефект знеболювання – вода, з якої на 90-95% складається гідрогель, відразу охолоджує рану і зупиняє процес руйнування тканин;
- повністю стерильні;
- очищають рану, вбираючи з неї різні виділення;
- антисептична функція: склад розчину передбачає можливість додавання різних лікарських препаратів – як у вміст гідрогелю, так і на зовнішню поверхню вже накладеної пов’язки;
- пропускають крізь себе воду, так що якщо пов’язку поливати рідкими ліками, знеболюючими, кровоспинними, антисептичними та іншими, то вони безперешкодно потрапляють на рану або опік;
- захисна функція: мікроби на уражене місце потрапити не зможуть, оскільки їхні розміри більше розмірів осередків сітки матеріалу;
- не прилипають до рани, що робить процес зняття пов’язки нетравматичним і цілком безболісним;
- прозорі, що дозволяє контролювати стан рани, не заглядаючи кожен раз під пов’язку;
- практично герметичні, а значить, можуть стати в нагоді також при попередженні загрози відкритого пневмотораксу;
- безпечні, біосумісні та біологічно інертні.
Зазначається, що робота вчених Інституту фізики НАН України спільно зі співробітниками кафедри високомолекулярних сполук КНУ імені Тараса Шевченка та фахівцями ПАТ НВЦ Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод є суто волонтерською.
Тому вчені, маючи вже готову лабораторну технологію, запрошують приватних підприємців профінансувати потенційно прибутковий бізнес і одночасно долучитися до справи порятунку людських життів і посилення обороноздатності нашої країни.
Джерело: НАН України