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На основі гідрогелів: українські вчені винайшли унікальні пов’язки для лікування опіків і ран

29 Травня 2022, 09:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гідрогелеві повязки

Вчені Інституту фізики НАН України розробили перев’язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих гідрогелів, які призначені для лікування ран і опіків.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники Інституту.

– На жаль, наші воїни досі не мають можливості користуватися новими перев’язувальними матеріалами через відсутність їх серійного виробництва,-наголошується в повідомленні.

Повідомляється про головні переваги цих унікальних пов’язок.

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Головні переваги:

  • дають миттєвий ефект знеболювання – вода, з якої на 90-95% складається гідрогель, відразу охолоджує рану і зупиняє процес руйнування тканин;
  • повністю стерильні;
  • очищають рану, вбираючи з неї різні виділення;
  • антисептична функція: склад розчину передбачає можливість додавання різних лікарських препаратів – як у вміст гідрогелю, так і на зовнішню поверхню вже накладеної пов’язки;
  • пропускають крізь себе воду, так що якщо пов’язку поливати рідкими ліками, знеболюючими, кровоспинними, антисептичними та іншими, то вони безперешкодно потрапляють на рану або опік;
  • захисна функція: мікроби на уражене місце потрапити не зможуть, оскільки їхні розміри більше розмірів осередків сітки матеріалу;
  • не прилипають до рани, що робить процес зняття пов’язки нетравматичним і цілком безболісним;
  • прозорі, що дозволяє контролювати стан рани, не заглядаючи кожен раз під пов’язку;
  • практично герметичні, а значить, можуть стати в нагоді також при попередженні загрози відкритого пневмотораксу;
  • безпечні, біосумісні та біологічно інертні.

Зазначається, що робота вчених Інституту фізики НАН України спільно зі співробітниками кафедри високомолекулярних сполук КНУ імені Тараса Шевченка та фахівцями ПАТ НВЦ Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод є суто волонтерською.

Тому вчені, маючи вже готову лабораторну технологію, запрошують приватних підприємців профінансувати потенційно прибутковий бізнес і одночасно долучитися до справи порятунку людських життів і посилення обороноздатності нашої країни.

Джерело: НАН України

Теги
Війна в Україні, лікування, НАНУ
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