88 стран поддержали резолюцию, которая осуждает РФ за страшные гуманитарные последствия ее войны в Украине. Документ был подписан в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
— Резолюция возлагает ответственность на РФ за разрушение системы здравоохранения Украины и осуждает агрессию России, которая фактически привела к гуманитарному кризису.
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Помимо прочего, резолюция требует от России:
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- немедленно прекратить любые нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения;
- уважать и защищать медицинский и гуманитарный персонал, который занимается исключительно медицинскими обязанностями, их транспортные средства и оборудование.
Минздрав Украины выразил искреннюю благодарность каждому государству-члену ВОЗ, которое проголосовало за украинскую резолюцию.
Подробнее, а также полный текст резолюции по этой ссылке.