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Прекратить нападения на медучреждения Украины: 88 стран подписали резолюцию-протест ВОЗ

27 мая 2022, 12:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

88 стран поддержали резолюцию, которая осуждает РФ за страшные гуманитарные последствия ее войны в Украине. Документ был подписан в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Резолюция возлагает ответственность на РФ за разрушение системы здравоохранения Украины и осуждает агрессию России, которая фактически привела к гуманитарному кризису.

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Помимо прочего, резолюция требует от России:

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  • немедленно прекратить любые нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения;
  • уважать и защищать медицинский и гуманитарный персонал, который занимается исключительно медицинскими обязанностями, их транспортные средства и оборудование.

Минздрав Украины выразил искреннюю благодарность каждому государству-члену ВОЗ, которое проголосовало за украинскую резолюцию.

Подробнее, а также полный текст резолюции по этой ссылке.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, ВООЗ
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