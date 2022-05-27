88 стран поддержали резолюцию, которая осуждает РФ за страшные гуманитарные последствия ее войны в Украине. Документ был подписан в рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Резолюция возлагает ответственность на РФ за разрушение системы здравоохранения Украины и осуждает агрессию России, которая фактически привела к гуманитарному кризису.

Помимо прочего, резолюция требует от России:

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немедленно прекратить любые нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения;

уважать и защищать медицинский и гуманитарный персонал, который занимается исключительно медицинскими обязанностями, их транспортные средства и оборудование.

Минздрав Украины выразил искреннюю благодарность каждому государству-члену ВОЗ, которое проголосовало за украинскую резолюцию.

Подробнее, а также полный текст резолюции по этой ссылке.