Во временно оккупированной Херсонской области углубляется гуманитарный кризис из-за отсутствия лекарственных препаратов, в том числе и жизненно необходимых.

Об этом на своем официальном Telegram-канале заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Вследствие невозможности осуществления поставок, в регионе прекратили работу почти все аптеки. Небольшое количество фармацевтических учреждений, которые еще продолжают работать, повысили цены на медицинские препараты в 3-5 раз.

По словам омбудсмена, в области образовался дефицит препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний и жаропонижающих средств.

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В то же время, утверждает Людмила Денисова, оккупанты нелегально завозят лекарства на территорию Херсонской области из временно оккупированного Крыма и продают на стихийных местных рынках. Все лекарства несертифицированы и могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

В тоже время захватчики не пропускают волонтеров с подконтрольной правительству Украины территории, которые готовы доставить гуманитарную помощь. Такие грузы они грабят, а потом продают жителям временно оккупированных территорий.

Омбудсмен в который раз напоминает, что РФ нарушает права жителей Украины на медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями. Такие действия противоречат нормам статьи 51 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

Людмила Денисова обратилась с соответствующим заявлением к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека.

Источник: Людмила Денисова