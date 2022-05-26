У тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність лікарських препаратів, зокрема й життєво необхідних.

Про це на своєму офіційному Telegram-каналі заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Внаслідок неможливості здійснення поставок, у регіоні припинили роботу майже всі аптеки. Невелика кількість фармацевтичних установ, які ще продовжують працювати, підвищили ціни на медичні препарати в 3-5 разів.

За словами омбудсмена, в області утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижувальних засобів.

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Водночас, стверджує Людмила Денісова, окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму і продають на стихійних місцевих ринках. Всі ліки несертифіковані й можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей.

У той же час загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної уряду України території, які готові доставити гуманітарну допомогу. Такі вантажі вони грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій.

Омбудсмен вкотре нагадує, що РФ порушує права жителів України на медичну допомогу, гарантовані Гаазькими та Женевськими конвенціями. Такі дії суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року.

Людмила Денісова звернулася з відповідною заявою до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини.

Джерело: Людмила Денісова