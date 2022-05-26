У зв’язку з важкими кровопролитними боями на сході України, у військ РФ склалася критична ситуація з нестачею крові, яка необхідна для лікування поранених. Тому рашисти почали фактично примусово гнати місцевих жителів на пункти здачі крові.

Про це на своїй сторінці в Telegram заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Битва за Схід. Давайте відверто – гаряче. Складно і ще інформаційно незрозуміло. Тому по-простому.

Зараз дивляться

У Донецьку критична нестача в банку крові. Настільки велика, що приймають майже цілодобово. Але женуть людей на донорство майже примусово. Як думаєте, чого саме?

Тому, віримо в ЗСУ і робимо свою справу добре. Кожен на своїй ділянці фронту.

Нагадаємо, що про це ж на своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Омбудсмен інформувала громадськість, що окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей змушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів.

За її словами, стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові вищих навчальних закладів Донбасу.

Омбудсмен підкреслила, що подібні дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати ці факти порушень прав людини в Україні.

Джерело: Петро Андрющенко