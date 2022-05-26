В связи с тяжелыми кровопролитными боями на востоке Украины у войск РФ сложилась критическая ситуация с нехваткой крови, необходимой для лечения раненых. Поэтому рашисты начали фактически принудительно гнать местных жителей на пункты сдачи крови.

Об этом на своей странице в Telegram заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Битва за Восток. Давайте откровенно — горячо. Сложно и еще информационно непонятно. Поэтому по-простому.

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В Донецке критическая нехватка в банке крови. Настолько большая, что принимают почти круглосуточно. Но гонят людей на донорство почти принудительно. Как думаете, почему именно?

Поэтому, верим в ВСУ и делаем свое дело хорошо. Каждый на своем участке фронта.

Напомним, что об этом же на своем Telegram-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен информировала общественность, что оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов.

По ее словам, стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови студентами высших учебных заведений Донбасса.

Омбудсмен подчеркнула, что подобные действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года.

Людмила Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушений прав человека в Украине.

Источник: Петр Андрющенко