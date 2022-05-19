О вопиющих фактах принуждения украинских пленных к сдаче крови для лечения пострадавших во время боевых действий российских солдат в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказала координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Вместе со своими коллегами и единомышленниками Ольга занимается сбором доказательств военных преступлений РФ в отношении украинских граждан.

— С нашими военнослужащими обращаются порой настолько бесчеловечно, что просто не укладывается в голове, насколько у людей могут отсутствовать моральные ценности и представления о гуманности, — призналась Ольга Решетилова.

По ее словам, одним из недавних сведений о вопиющих нарушениях прав человека, о которых писала Медийная инициатива, является намерение российской власти использовать украинских военнопленных в качестве доноров крови для своих солдат.

— Мы максимально распространили информацию об этом среди международных правозащитных организаций, чтобы не допустить этого сознательного издевательства над людьми, — сообщила журналистка.

Она также отметила, что по словам освобожденных украинских военнопленных, помимо крови, у них брали материалы ДНК, фотографировали из глаза, брали отпечатки пальцев и т.д.

По словам Ольги, даже если россияне не будут использовать как-либо все эти материалы, психологическое состояние военнопленного или гражданского заложника, прошедшего через эти фашистские эксперименты, чрезвычайно тяжелое.

— Это можно рассматривать, как психологическое давление и психологическое издевательство над человеком, — уверена Ольга Решетилова.

Она выразила надежду, что привлечение широкого внимания к готовности рашистов использовать наших людей в качестве доноров крови, поможет пресечь эти преступные намерения.