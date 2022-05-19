Про кричущі факти примусу українських полонених до здачі крові для лікування постраждалих під час бойових дій російських солдатів в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповіла координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Разом зі своїми колегами та однодумцями Ольга займається збором доказів військових злочинів РФ щодо українських громадян.

– З нашими військовослужбовцями поводяться часом настільки нелюдяно, що просто не вкладається в голові, наскільки у людей можуть бути відсутні моральні цінності і уявлення про гуманність, – зізналася Ольга Решетилова.

За її словами, однією з недавніх відомостей про кричущі порушення прав людини, про які писала Медійна ініціатива, є намір російської влади використовувати українських військовополонених як донорів крові для своїх солдатів.

– Ми максимально поширили інформацію про це серед міжнародних правозахисних організацій, щоб не допустити цього свідомого знущання над людьми, – повідомила журналістка.

Вона також зазначила, що за словами звільнених українських військовополонених, крім крові, у них брали матеріали ДНК, фотографували з ока, брали відбитки пальців і т. д.

За словами Ольги, навіть якщо росіяни не будуть використовувати як-небудь всі ці матеріали, психологічний стан військовополоненого або цивільного заручника, що пройшов через ці фашистські експерименти, надзвичайно важкий.

– Це можна розглядати, як психологічний тиск і психологічне знущання над людиною, – впевнена Ольга Решетилова.

Вона висловила надію, що залучення широкої уваги до готовності рашистів використовувати наших людей в якості донорів крові, допоможе припинити ці злочинні наміри.