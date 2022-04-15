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Дві тонни крові та компонентів: саме стільки здали донори Києва в міський центр з початку війни

15 Квітня 2022, 17:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство
Джерело: Depositphotos

Київський міський центр крові 16 та 17 квітня не працюватиме і не буде приймати донорів

Перерва в роботі центру потрібна для того, щоб дати змогу донорам відновити сили, а фахівцям центру переробити раніше заготовлену кров.

Із 24 лютого до 15 квітня Центр крові прийняв понад 4 500 донорів, за цей час медики змогли заготовити дві тонни еритроцитарної маси, плазми та інших компонентів крові.

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Із 18 квітня донорську кров прийматимуть на правому та лівому берегах:

  • вул. Максима Берлінського, 12 (8.00–16.00)
  • вул. Петра Запорожця, 26 (8.00 – 16.00)

Інформація та довідки за телефонами: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

З початку війни в Українці громадяни почали активно відвідувати центри здачі крові. Кров необхідна для надання першої допомоги військовослужбовцям, які захищають країну, а також мирним громадянам, які потерпають під час обстрілів та руйнування будинків.

Водночас громадянам, які бажають здати кров, треба заздалегідь зателефонувати до центрів та призначити час візиту. Це потрібно робити, щоб не утворювалися черги.

Джерело
КМДА
Теги
Донорство
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