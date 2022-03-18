У суботу, 19 березня, Київський міський центр крові працюватиме до 13.00, а у неділю, 20 березня, не прийматиме донорів.

За інформацією прес-служби КМДА, ця перерва необхідна фахівцям для обстеження та переробляння уже зібраної крові.

Водночас у понеділок, 21 березня, прийом крові відновиться. Усіх охочі зможуть відвідати донорські центри на правому та лівому берегах.

Адреси:

вул. Максима Берлінського, 12 (8.00-16.00) – заготівля донорської крові та компонентів (плазма, тромбоцити);

вул. Петра Запорожця, 26 (8.00-16.00) – заготівля донорської крові.

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Попередньо ознайомитися з інформацією можна за номерами:

093 199 34 16;

044-453-73-55;

044-468-27-80.

З початку війни в Українці громадяни почали активно відвідувати центри здачі крові. Зокрема, столичний прийняв уже 2 617 донорів.

Кров необхідна для надання першої допомоги військовослужбовцям, які захищають країну, а також мирним громадянам, які потерпають під час обстрілів та руйнування будинків.

Водночас громадянам, які бажають здати кров, треба заздалегідь зателефонувати до центрів та призначити час візиту. Це потрібно робити, щоб не утворювалися черги.